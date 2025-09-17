Putin in divisa militare alle esercitazioni russe e bielorusse. VIDEO

Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito di persona e in tenuta militare alle esercitazioni congiunte delle forze russe e bielorusse che si stanno tenendo nel poligono di Mulino, a Nizhny Novogord. Durante le operazioni "Zapad" , per il momento, sono stati simulati "la pianificazione e la valutazione dell'uso di armi nucleai non strategiche, nonché l'impiego dei missili balistici ipersonici Oreshnik" ha fatto sapere il capo di Stato maggiore Bielorusso Pavel Muraveiko.

Botta e risposta tra Washington e Kiev

Vesito in uniforme, Vladimir Putin ha superivisionato l'esercitazione a cui partecipano 100mila soldati. Tra i paesi che hanno preso parte alla prova di forza anche Iran, India, Bangladesh e gruppi operativi del Burkina Faso, del Congo e del Mali. I militari russi e bielorussi si esercitano dunque sul Baltico e sul Mare di Barents, nell'exclave costiera russa di Kaliningrad, e a Barysaw, 70 chilometri a Nord-est di Minsk. Non lontano dai confini della Nato insomma. Nel frattempo continua il botta e risposta tra Stati Uniti e Kiev su come raggiungere la fine del conflitto. Prima di imbarcarsi sull'Air Force One per la sua visita nel Regno Unito, Donald Trump ha detto ai giornalisti che Zelensky dovrà fare un accordo favorevole con l'Europa. "È giunto il momento di attuare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multilivello. Tutte le tecnologie necessarie sono già disponibili. Ciò che serve sono investimenti e determinazione, azioni e decisioni forti da parte di tutti i nostri partner" lo ha scritto su X il presidente ucraino.