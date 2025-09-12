Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia

Il Ministro dell'Interno polacco ha annunciato la chiusura, dalla scorsa mezzanotte, di tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia rimasti operativi fino ad ora. La mossa è legata anche all’avvio delle esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse Zapad-2025. ”Il traffico riprenderà, ma solo quando saremo certi che la sicurezza dei polacchi sarà garantita. Dal punto di vista economico, ci impegneremo a riaprire il confine il prima possibile", ha aggiunto
Come preannunciato, la Polonia ha chiuso da mezzanotte tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia rimasti operativi fino ad ora. Lo ha annunciato il Ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwinski, al valico di frontiera di Terespol, l'unico ancora operativo, citato dalla Tass. "A mezzanotte abbiamo chiuso il traffico al confine con la Bielorussia. Questo è legato alle esercitazioni militari Zapad-2025", ha dichiarato durante una conferenza stampa trasmessa dal canale televisivo TVP Info. "Il traffico riprenderà, ma solo quando saremo certi che la sicurezza dei polacchi sarà garantita. Dal punto di vista economico, ci impegneremo a riaprire il confine il prima possibile", ha aggiunto (POLONIA ABBATTE DRONI RUSSI: COSA È SUCCESSO).
Mossa legata alle esercitazioni militari
Il 9 settembre, il primo ministro polacco Donald Tusk aveva annunciato che il confine con la Bielorussia sarebbe stato chiuso durante la notte del 12 settembre a causa dell'inizio delle esercitazioni congiunte russo-bielorusse denominate Zapad-2025. Il giorno successivo, Kierwinski ha firmato l'ordinanza in questione, che stabilisce che la misura si applica sia alle persone che ai veicoli, inclusi camion e treni merci, in viaggio da e per il Paese, e rimarrà in vigore "fino a nuovo avviso". Il ministero degli Esteri bielorusso ha condannato la decisione di Varsavia, definendola infondata e rivolta contro la gente comune. Oggi, 12 settembre, la Russia e il suo alleato chiave, la Bielorussia, hanno avviato le esercitazioni militari congiunte, come confermato dal ministero della Difesa russo in una nota.
Traffico aereo limitato
Ieri la Polonia aveva ha annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale", ha affermato l'agenzia polacca per la navigazione aerea in un comunicato.
Le truppe al confine
Intanto Varsavia ha annunciato anche l’invio ai confini orientali con la Bielorussia di 40mila soldati in riposta alle esercitazioni congiunte di Minsk e Mosca. Il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, ha ricordato come nel 2022 queste esercitazioni, per natura "offensive", siano state di preparazione all'invasione in Ucraina. Secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni.
