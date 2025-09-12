Polonia schiera soldati a est. Trump: "Droni russi forse errore". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Polonia schiera soldati a est. Trump: “Droni russi forse errore"
La Polonia schiera 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia mentre la Nato rafforza le difese sul fianco est dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia. Varsavia chiede una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, prevista per oggi. A gettare acqua sul fuoco in serata è Donald Trump affermando che i droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore". Massiccio attacco ucraino nella notte sulla Russia che dice di avere abbattuto 221 droni nemici
in evidenza
Massiccio attacco ucraino nella notte sulla Russia che dice di avere abbattuto 221 droni nemici. La Polonia schiera 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia mentre la Nato rafforza le difese sul fianco est dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia. Varsavia chiede una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, prevista per oggi. Il segretario generale della Nato Rutte incontra gli ambasciatori Ue. “Siamo sull'orlo di un baratro” afferma il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. A gettare acqua sul fuoco in serata è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermando che i droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore". Poi puntualizza: “In ogni caso non sono contento di nulla che abbia a che fare con tutta quella situazione. Ma spero che stia per finire".
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Russia, abbattuti 221 droni ucraini nella notte
La Russia ha annunciato di aver abbattuto 221 droni ucraini durante la notte, in uno degli attacchi più massicci dell'esercito di Kiev in tre anni e mezzo di offensive russe. Di questi droni "intercettati e abbattuti" dalle difese aeree russe, nove si trovavano sulla regione di Mosca e 28 sulla regione in cui si trova la seconda città più grande del Paese, San Pietroburgo (nord-ovest), ha dichiarato il Ministero della Difesa su Telegram, nel giorno in cui Russia e Bielorussia hanno lanciato importanti esercitazioni militari congiunte e due giorni dopo l'ingresso dei droni russi in Polonia. .
Trump: "Droni russi in Polonia potrebbero essere stati errore"
I droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore, ma in ogni caso non sono contento di nulla che abbia a che fare con tutta quella situazione. Ma spero che stia per finire", ha detto Trump.
La Polonia ha chiuso il confine con la Bielorussia
Come preannunciato, la Polonia ha chiuso da mezzanotte tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia rimasti operativi fino ad ora. Lo ha annunciato il Ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwinski, al valico di frontiera di Terespol, l'unico ancora operativo, citato dalla Tass. "A mezzanotte abbiamo chiuso il traffico al confine con la Bielorussia. Questo è legato alle esercitazioni militari Zapad-2025", ha dichiarato il ministro durante una conferenza stampa trasmessa dal canale televisivo TVP Info. "Il traffico riprenderà, ma solo quando saremo certi che la sicurezza dei polacchi sarà garantita. Dal punto di vista economico, ci impegneremo a riaprire il confine il prima possibile", ha aggiunto. Il 9 settembre, il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che il confine con la Bielorussia sarebbe stato chiuso durante la notte del 12 settembre a causa dell'inizio delle esercitazioni congiunte russo-bielorusse denominate Zapad-2025. Il giorno successivo, Kierwinski ha firmato l'ordinanza in questione, che stabilisce che la misura si applica sia alle persone che ai veicoli, inclusi camion e treni merci, in viaggio da e per il Paese, e rimarrà in vigore "fino a nuovo avviso". Il ministero degli Esteri bielorusso ha condannato la decisione di Varsavia, definendola infondata e rivolta contro la gente comune.
Attacco ucraino su Smolensk e vicino Mosca
Un massiccio attacco ucraino con droni ha colpito nella notte Smolensk e una località vicino Mosca. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il governatore della regione di Smolensk Vasily Anokhin e testimoni oculari su Telegram e vari media russi. L'attacco, ripreso in un video pubblicato sui social, avrebbe colpito le strutture della compagnia petrolifera russa Lukoil. ;;"Attualmente, i sistemi di difesa aerea del Ministero della Difesa russo sono operativi per respingere l'attacco aereo delle Forze Armate dell'Ucraina", ha detto Anokhin. Sono visibili lampi nel cielo sopra Smolensk, in Russia. Testimoni oculari hanno anche pubblicato filmati di esplosioni e incendi. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che le difese aeree russe hanno abbattuto sette droni diretti verso Mosca. Ha aggiunto che i servizi di emergenza sono al lavoro sul luogo colpito.