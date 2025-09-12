Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, il principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare i soldati feriti

Mondo

Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell'esercito britannico, ha visitato la città su invito del governo ucraino, per contribuire al recupero del personale militare gravemente ferito nella guerra con la Russia

ascolta articolo

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina Kiev. Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell'esercito britannico, ha visitato la città su invito del governo ucraino, per contribuire al recupero del personale militare gravemente ferito nella guerra con la Russia (LIVEBLOG).   

La prima visita ad aprile

Harry si era già recato in Ucraina ad aprile, quando aveva fatto visita alle vittime di guerra nell'ambito del suo lavoro con i veterani feriti.  La visita avviene mentre Russia e Bielorussia hanno avviato venerdì un'importante esercitazione militare congiunta alle porte della Nato, appena due giorni dopo che la Polonia, con il supporto dei suoi alleati Nato, ha abbattuto droni russi nel suo spazio aereo. 

FOTOGALLERY

©Getty

1/24
Mondo

I 40 anni del Principe Harry: la storia del ribelle della Royal Family

Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan Markle, con cui ha avuto due bambini. Nel 2020 la coppia si è 'separata' dalla famiglia Reale e ora vive negli Stati Uniti

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Polonia schiera soldati a est. Trump: "Droni russi forse errore". LIVE

live Mondo

La Polonia schiera 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia mentre la Nato rafforza le...

Bombe israeliane su Gaza e Yemen, Onu condanna raid in Qatar. LIVE

live Mondo

Il governo Netanyahu continua a bombardare massicciamente Gaza City, lo Yemen e roccaforti di...

Ucraina, principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti

Mondo

Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell'esercito britannico, ha visitato la...

Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia

Mondo

Il Ministro dell'Interno polacco ha annunciato la chiusura, dalla scorsa mezzanotte, di tutti i...

Blitz droni russi in Polonia, cosa c’entra la “tattica del salame”

Mondo

L'incursione di droni nello spazio aereo polacco è stata letta dagli analisti come una mossa...

Mondo: I più letti