Ucraina, ex presidente parlamento Andriy Parubiy ucciso in sparatoria

L'ex presidente della Verkhovna Rada, 54 anni, è stato colpito otto volte da un uomo che fingeva di essere un rider, nel quartiere di Frankivskyi, a Leopoli. "L'aggressore indossava un casco nero con segni gialli e stava guidando una bici elettrica", ha riferito il giornalista Vitalii Hlahola. "Condoglianze alla famiglia e agli amici. Impiegate tutte le forze e i mezzi necessari per indagare e trovare l'assassino", ha detto Volodymyr Zelensky

L'ex presidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, Andriy Parubiy, è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli. Ad aprire il fuoco, sparando otto colpi, sarebbe stato un uomo che si spacciava per un corriere di Glovo. A darne notizia è stato il giornalista Vitalii Hlahola in un post su Telegram, citando fonti delle forze dell'ordine, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Secondo testimoni oculari", l'assassino era apparentemente "un corriere del servizio Glovo, che in seguito ha nascosto la pistola in una borsa”, ha spiegato Hlahola sottolineando che “l'aggressore indossava un casco nero con segni gialli e stava guidando una bici elettrica". A lungo deputato del popolo ed ex presidente del parlamento ucraino, Parubiy aveva 54 anni.

La sparatoria a Leopoli

La sparatoria è avvenuta nel quartiere Frankivskyi di Leopoli. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la vicenda esprimendo vicinanza ai familiari dell'ex deputato 54enne: "Il ministro dell'Interno Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko hanno appena riferito sulle prime circostanze note dell'orribile omicidio di Leopoli". "Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Sono state impiegate tutte le forze e i mezzi necessari per indagare e trovare l'assassino", ha aggiunto Zelensky.