Droni sulla Polonia, Parolin: "Siamo sull’orlo del baratro"

Droni sulla Polonia, Parolin: "Condivido analisi Mattarella, siamo sull’orlo del baratro"

Mondo

Le parole del segretario di Stato Vaticano: "C’è il rischio di una escalation senza fine e dello scoppio di una guerra a più largo raggio"

ascolta articolo

“Credo di sì, siamo sull'orlo del baratro nel senso che c'è una escalation che fa paura”. Il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, ha dato voce alla preoccupazione della Santa Sede dopo la pioggia di droni russi sulla Polonia. “Condivido l’analisi - ha osservato Parolin allineandosi alla preoccupazione espressa ieri dal Capo dello Stato Mattarella - siamo davvero in un momento di grande pericolo”.  

"Nostra diplomazia parla con tutti i protagonisti"

“Non c'è un attimo di ripensamento del cammino intrapreso. C’è il rischio di una escalation senza fine e dello scoppio di una guerra a più largo raggio”. Sul fronte della Santa Sede, ha aggiunto, “stiamo facendo tutto il possibile: la nostra diplomazia parla con tutti i protagonisti”.

