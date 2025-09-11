Droni sulla Polonia, Parolin: "Siamo sull’orlo del baratro"

“Credo di sì, siamo sull'orlo del baratro nel senso che c'è una escalation che fa paura”. Il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, ha dato voce alla preoccupazione della Santa Sede dopo la pioggia di droni russi sulla Polonia. “Condivido l’analisi - ha osservato Parolin allineandosi alla preoccupazione espressa ieri dal Capo dello Stato Mattarella - siamo davvero in un momento di grande pericolo”.