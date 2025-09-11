Droni russi sulla Polonia, Mosca nega attacco deliberato. LIVE

Le forze armate russe hanno attaccato l'edificio di un istituto scolastico nella città di Sumy, al confine nord-est dell'Ucraina, la scorsa notte. L'attacco ha causato un incendio, distruzione e danni ma, stando alle informazioni disponibili, nessun ferito. Lo riportano diversi media ucraini che citano Oleh Hryhorov, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Sumy e il sindaco facente funzioni di Sumy, Artem Kobzar. "Le due esplosioni udite in città sono state attacchi di droni nemici contro uno degli istituti scolastici - ha spiegato Kobzar -. Al momento, non si hanno informazioni sulle vittime." E' stato preso di mira il quartiere Zarichnyi, alcuni edifici sono stati distrutti e anche i veicoli dell'istituto sono stati danneggiati dagli attacchi dei droni.