Droni russi sulla Polonia, Mosca nega attacco deliberato. LIVE

Aerei di ricognizione della Nato, incluso un velivolo italiano decollato dall'Estonia, vigilano sui confini con la Russia dopo che uno sciame di 19 droni russi ha violato ieri notte lo spazio aereo polacco. Una provocazione deliberata che ha fatto indignare i leader europei e fatto scattare l'art.4 della Nato che prevede che i Paesi membri si consultino. Mosca nega le accuse. In fiamme una scuola a Sumy: due morti nel Donetsk
in evidenza
Aerei di ricognizione della Nato, incluso un velivolo italiano decollato dall'Estonia, vigilano sui confini con la Russia dopo che uno sciame di 19 droni russi ha violato ieri notte lo spazio aereo polacco. Una provocazione deliberata che ha fatto indignare i leader europei e fatto scattare l'art.4 della Nato che prevede che i Paesi membri si consultino "ogniqualvolta uno di essi ritenga che la propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza siano minacciate". E che ha evocato fantasmi del passato con Mattarella che ha messo in guardia dal rischio di 'scivolare in un baratro di violenza incontrollata'. Mosca nega le accuse mentre sul suolo polacco sono stati trovati dei droni esca, spesso utilizzati dalla Russia per distrarre i sistemi di difesa aerea durante attacchi su larga scala all'Ucraina. Consiglio di sicurezza Onu .
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
In fiamme scuola a Sumy, due morti nel Donetsk
Bombardamenti senza sosta in Ucraina. A Sumy, un drone russo ha provocato nella notte un incendio in una scuola. Le fiamme sono state estinte, ma i danni alla struttura sono ingenti. Il bilancio più pesante delle ultime 24 ore è stato registrato nel Donetsk dove due persone sono morte e dieci sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Le forze russe hanno martellato Zaporizhzhia: 527 gli attacchi su 14 insediamenti. Quattro persone sono rimaste ferite a Prymorske e Zaporizhzhia. Raid sono stati compiuti anche su 33 insediamenti nella regione di Kherson; cinque i feriti.
Mosca: "Abbattuti nella notte 17 droni di Kiev"
Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti nella notte in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette droni ucraini ad ala fissa: sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Belgorod, due nella regione di Bryansk, due nella regione di Kursk, uno nella regione di Lipetsk e uno nella regione di Tambov", si legge in comunicato ministeriale.
Polonia, Giappone: "Preoccupati. Continueremo a lavorare con Ue"
Il governo giapponese ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per l'incursione di droni russi nello spazio aereo polacco. Il portavoce Yoshimasa Hayashi riferito oggi durante una conferenza stampa che Tokyo segue con grande interesse l'evolversi della situazione dopo quanto accaduto, e ha avvertito che l'incidente potrebbe aggravare ulteriormente la situazione regionale. "Il Giappone continuerà a cooperare strettamente con le nazioni europee e le altre parti interessate", ha detto Hayashi.
Raid di droni contro Sumy nella notte, colpita una scuola
Le forze armate russe hanno attaccato l'edificio di un istituto scolastico nella città di Sumy, al confine nord-est dell'Ucraina, la scorsa notte. L'attacco ha causato un incendio, distruzione e danni ma, stando alle informazioni disponibili, nessun ferito. Lo riportano diversi media ucraini che citano Oleh Hryhorov, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Sumy e il sindaco facente funzioni di Sumy, Artem Kobzar. "Le due esplosioni udite in città sono state attacchi di droni nemici contro uno degli istituti scolastici - ha spiegato Kobzar -. Al momento, non si hanno informazioni sulle vittime." E' stato preso di mira il quartiere Zarichnyi, alcuni edifici sono stati distrutti e anche i veicoli dell'istituto sono stati danneggiati dagli attacchi dei droni.
Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: cosa è successo
La Polonia ha denunciato "molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte di Mosca, con i militari che "hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni, afferma il premier polacco Donald Tusk su X. In azione anche gli aerei da ricognizione italiani. Tajani: "Un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica". Meloni: fatto "grave e inaccettabile".
Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: cosa è successoVai al contenuto
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)