Luca Cecca, chi era il volontario italiano morto in Ucraina

Luca Cecca, 34enne romano, è morto combattendo al fianco dell’esercito ucraino nella regione del Donetsk. Era disperso dal dicembre 2024, dopo aver perso contatto con la sua unità durante uno scontro a fuoco. La notizia è stata diffusa dal Memorial International Volunteer for Ukraine

Aveva 34 anni Luca Cecca, volontario italiano impegnato al fianco dell'esercito ucraino, morto sul campo di battaglia nella regione del Donetsk. La notizia della sua morte è stata annunciata sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine. Secondo quanto riferito da fonti ucraine, è deceduto mentre combatteva con l’esercito ucraino nella regione del Donetsk, una delle zone invase e poi occupate e annesse dalle truppe di Mosca . (GUERRA UCRAINA-RUSSIA. LE NOTIZIE IN DIRETTA )

Risultava disperso da dicembre 2024



Luca Cecca, nato a Roma 34 anni fa, risultava ufficialmente disperso dal dicembre 2024, quando aveva perso contatto con la sua unità durante un violento scontro a fuoco. Anche la Farnesina era stata informata della sua scomparsa. Nei giorni scorsi, fonti ucraine hanno confermato il decesso a seguito del rinvenimento e dell’identificazione del corpo, probabilmente nell’ambito di uno scambio di caduti. La Farnesina al momento però non ha ancora potuto confermare la notizia.



L’annuncio suo social



La notizia della morte era già trapelata a luglio da fonti filorusse, ma è stata poi confermata sabato scorso dal Memorial International Volunteer for Ukraine. "Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", si legge in un post accanto alla fotografia di Luca Cecca.

Gli italiani caduti in Ucraina



Memorial ha dato notizia anche della morte di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier. Cecca è il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D'Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli, Edy Ongaro.