Guerra Ucraina, si allontana il bilaterale Putin-Zelensky. LIVE

Ucraina, si allontana bilaterale Putin-Zelensky. Vance non esclude sanzioni a Mosca. LIVE
Trump incalza: "È il momento di porre fine a una carneficina senza senso". Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, "Putin è pronto a proseguire i negoziati iniziati a Istanbul". Il presidente Zelensky insiste: la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra è "importante". Tajani: "No alle truppe, ma potremmo aiutare nello sminamento". Morto volontario italiano disperso in Ucraina da gennaio
in evidenza
Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, "Putin è pronto a proseguire i negoziati iniziati a Istanbul", prima di un incontro diretto con il presidente ucraino. Zelensky intanto insiste: la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra è "importante". Tajani: "No alle truppe, ma potremmo aiutare nello sminamento". Trump incalza: "È il momento di porre fine a una carneficina senza senso". Morto volontario italiano disperso in Ucraina da gennaio.
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Mosca: "Distrutti 21 droni ucraini nella notte"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe. Tra questi anche due droni diretti a Mosca. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo.
Morto volontario italiano disperso in Ucraina
E' morto un volontario italiano che combatteva a fianco dell'esercito ucraino, Luca Cecca. Non si avevano sue notizie dal 2024. La notizia della sua morte è stata annunciata sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine. "Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", si legge in un post accanto alla fotografia di Luca Cecca.