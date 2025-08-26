Guerra Ucraina, Trump: "Non più un soldo per Kiev ma in campo per sicurezza". LIVE
"Non spendiamo più" per l'Ucraina. "Noi trattiamo con la Nato e non con l'Ucraina". Sono le parole del presidente detto Donald Trump, che ha affermato che non sono state discusse garanzie di sicurezza specifiche per Kiev ma che gli Usa saranno in campo per questo
"Non spendiamo più alcun soldo per l'Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l'Ucraina": lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che non sono state discusse garanzie di sicurezza specifiche per Kiev ma che gli Usa saranno in campo per questo.
Trump: "Pensavo sarebbe stato facile far cessare guerra Ucraina"
Donald Trump ha ribadito che pensava sarebbe stato "facilissimo" mettere fine alla guerra in Ucraina. "Invece è molto complicato", ha detto il presidente.
Trump: "La guerra in Ucraina è uno scontro tra caratteri"
"La guerra in Ucraina si è rivelata uno scontro tra caratteri". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. "Prima o poi vi metteremo fine", ha aggiunto.
Kiev, una vergogna Woody Allen a Settimana cinema di Mosca
Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione dell'attore e regista Woody Allen, quattro volte vincitore del premio Oscar, di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. "La partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca è una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l'Ucraina", ha affermato il ministero citato da Ukrinform, secondo cui partecipando a un festival che riunisce sostenitori e voci di Putin, Allen sceglie di "chiudere un occhio" sulle atrocità di Mosca.
Trump, non più un soldo per Kiev ma in campo per sicurezza
