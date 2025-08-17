Che cosa chiede Vladimir Putin per la pace in Ucraina

Introduzione

Il vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si è concluso, almeno per adesso, con un nulla di fatto per la fine della guerra in Ucraina. Ma se un accordo tra il presidente degli Stati Uniti e l’omologo russo non è stato ancora raggiunto, sul tavolo dell’incontro ad Anchorage l’inquilino del Cremlino avrebbe portato - secondo quanto riportato dai media americani - una lunga lista di richieste.

Adesso la palla è nel campo del presidente ucraino. E a sottolinearlo è stato lo stretto Trump che, dopo il vertice con Putin, ha detto che "ora spetta a Zelensky e agli europei" senza tuttavia precisare in che senso. E, interrogato da Fox news su quale consiglio darebbe al leader di Kiev, il tycoon ha replicato “fai un accordo”.