Vertice Trump-Putin, dai leader Ue a Zelensky: le reazioni

Introduzione
Arrivano le prime reazioni internazionali dopo il vertice in Alaska tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina.
Quello che devi sapere
I leader europei: "Bene gli sforzi di Trump, ora dialogo con Zelensky"
In una nota congiunta, i leader europei hanno spiegato di aver "accolto con favore gli sforzi del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura. Il passo successivo deve essere un ulteriore dialogo con il presidente Zelensky". Di seguito, la nota completa.
Per approfondire: Il vertice fra Trump e Putin e le reazioni del mondo minuto per minuto
La dichiarazione congiunta
"Questa mattina presto il presidente Trump ha informato noi e il presidente Zelensky dopo il suo incontro con il presidente russo in Alaska il 15 agosto 2025", si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del primo ministro britannico Keir Starmer, del presidente finlandese Alexander Stubb, del primo ministro polacco Donald Tusk e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "I leader hanno accolto con favore gli sforzi del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura. Come ha affermato il presidente Trump, 'non c'è accordo finché non c'è un accordo'. Come previsto dal presidente Trump, il passo successivo deve ora essere un ulteriore dialogo con il presidente Zelensky, che incontrerà presto. Siamo inoltre pronti a collaborare con il presidente Trump e il presidente Zelensky per un vertice trilaterale con il sostegno europeo", si legge nella dichiarazione congiunta. "Siamo convinti che l'Ucraina debba disporre di garanzie di sicurezza ferree per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale. Accogliamo con favore la dichiarazione del presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza", viene messo nero su bianco. "La Coalizione dei Volenterosi è pronta a svolgere un ruolo attivo. Non dovrebbero essere imposte limitazioni alle forze armate ucraine o alla sua cooperazione con Paesi terzi. La Russia non può avere potere di veto sul percorso dell'Ucraina verso l'Ue e la Nato. Spetterà all'Ucraina prendere decisioni sul suo territorio. I confini internazionali non devono essere modificati con la forza", viene specificato. "Finché continueranno le uccisioni in Ucraina, siamo pronti a continuare a esercitare pressione sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni e le misure economiche più ampie per esercitare pressione sull'economia di guerra russa, fino a quando non ci sarà una pace giusta e duratura", viene sottolineato. "L'Ucraina può contare sulla nostra incrollabile solidarietà mentre lavoriamo per una pace che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa. Il nostro sostegno all'Ucraina continuerà", recita la nota.
Per approfondire: Ucraina, chi ha donato di più tra Ue e Usa? Ecco i dati
Zelensky: "Massimo impegno per la pace, gli europei siano coinvolti"
"Lunedì (18 agosto, ndr) incontrerò il presidente Trump a Washington Dc, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l'invito", ha dichiarato su X il presidente ucraino Zelensky dopo essere stato informato dal leader americano sull'esito del vertice con Putin. "Sosteniamo la proposta del presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L'Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo", ha detto Zelensky. "Abbiamo avuto una lunga e approfondita conversazione con il presidente Trump. Abbiamo iniziato con colloqui individuali prima di invitare i leader europei a unirsi a noi. La chiamata è durata più di un'ora e mezza, inclusa circa un'ora di conversazione bilaterale con il presidente Trump" sugli esiti dell'incontro con Putin. "L'Ucraina ribadisce la sua disponibilità a lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace. Il presidente Trump mi ha informato del suo incontro con il leader russo" Putin "e dei punti principali della loro discussione. È importante che la forza dell'America abbia un impatto sull'evoluzione della situazione", dice Zelensky. "È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per assicurare solide garanzie di sicurezza insieme all'America. Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alle garanzie di sicurezza dell'Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando", ha concluso Zelensky.
Meloni: "Aperto spiraglio per la pace"
"Si apre finalmente una spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L'Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali", è il primo commento della premier Giorgia Meloni dopo il giro di telefonate con Trump, Zelensky e gli altri leader europei. "Considero positivo il fatto che si stiano aprendo degli spiragli di pace in Ucraina. L'accordo è ancora complicato ma finalmente possibile, soprattutto in seguito allo stallo che si è creato da molti mesi lungo la linea del fronte. Solo l'Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori", ha aggiunto la premier.
Tajani: "Ancora molto da lavorare"
"Mi pare che sia stato fatto un passo in avanti verso la pace", anche se "c'è ancora molto da lavorare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Speciale tg4, dopo l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. "Il governo italiano sostiene l'azione del presidente Trump, il lavoro degli Stati Uniti ma nello stesso tempo sono pronti a collaborare fattivamente, insieme ai Paesi europei, alla realizzazione di un vertice di Trump con Zelensky e Putin".
Salvini: "Passo in avanti per la pace"
"Ogni passo in avanti verso la Pace, come quello di ieri, è una buona notizia. Come chiesto da Papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia, senza che nessuno la ostacoli", ha scritto su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.
Medvedev: "Negoziati possibili anche a combattimenti in corso"
L'incontro "ha dimostrato che i negoziati sono possibili senza precondizioni e contemporaneamente alla continuazione dell''operazione militare speciale", ha scritto su Telegram l'ex presidente russo Dmitrij Medvedev, confermando che Mosca non ha al momento intenzione di abbassare le armi in Ucraina. Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha accolto con favore il fatto che Putin sia stato in grado di "presentare personalmente e in dettaglio" le condizioni di massima della Russia per porre fine alla guerra. "Entrambe le parti hanno attribuito direttamente la responsabilità di raggiungere risultati futuri nei negoziati per porre fine alle azioni militari a Kiev e all'Europa", ha scritto Medvedev.
Estonia: "Putin ha umiliato gli Usa"
"L'incontro in Alaska non ha lasciato posto a sorprese. Putin voleva umiliare gli Stati Uniti e ci è riuscito", ha affermato il presidente della commissione Esteri del Parlamento estone Marko Mihkelson, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X. Mihkelson ha quindi esortato il presidente degli Stati Uniti a essere più duro con Putin: "Trump ha ora la possibilità di trasformare la sua mano debole in una vincente esercitando una vera pressione sulla Russia".
Media di Kiev: "Disgustoso"
"Disgustoso, vergognoso e, in fin dei conti, inutile": così giudica il vertice fra Trump e Putin il giornale ucraino Kyiv Independent in un editoriale che apre il sito, ricordando il trattamento con tutti gli onori riservato allo zar in contrasto con l'umiliazione riservata a Volodymyr Zelensky in febbraio alla Casa Bianca. La lezione che se ne trae, scrive, è che "Putin non fa accordi, lui prende" e basta. "Trump - si legge sul Kyiv Independent - non ha ottenuto ciò che voleva. Ma Putin? Lui certamente sì. Dal momento in cui è sceso dall'aereo sul suolo statunitense, il dittatore russo era raggiante. Non più un paria internazionale, stava finalmente ottenendo l'accettazione e il rispetto del leader del mondo libero. Il predecessore di Trump una volta aveva definito Putin 'un assassino'; Trump invece gli ha offerto un benvenuto da re. Trump ha accolto Putin con un tappeto rosso, calorose strette di mano, un sorvolo di bombardieri statunitensi e un giro in limousine sul sedile posteriore. "L'atteggiamento amichevole - si legge ancora - era in netto contrasto con l'accoglienza ostile che Trump aveva riservato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale sei mesi prima. Il presidente ucraino ha subito una pubblica umiliazioni. Quello russo è stato viziato. Entrambi gli episodi sono stati vergognosi. "Trump - prosegue il commento del quotidiano ucraino - sembrava credere che un incontro caloroso avrebbe potuto placare Putin e rendere più probabile un cessate il fuoco. Ma c'è una lezione che Trump non ha ancora imparato: il leader russo non fa accordi, ma prende. Prende ciò che gli viene offerto, e poi prende ancora, e continua a prendere finché non viene fermato con la forza. Questa è l'arte russa dell'accordo".