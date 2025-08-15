Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Trump-Putin, leader russo non risponde su uccisione civili e tregua in Ucraina

Mondo

Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, si è limitato ad alzare un sopracciglio, distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Ecco il video di quei momenti

Durante il breve punto stampa prima dell’incontro con Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ha evitato di rispondere alle ulteriori domande dei giornalisti. Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, si è limitato ad alzare un sopracciglio - riporta Nbc News - distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Quando gli è stato chiesto se si impegnasse a non uccidere più civili, ha portato le mani alla bocca e ha risposto in russo: "Andiamo, andiamo".

TAG:

Prossimi video

Aerei da guerra Usa sorvolano Trump e Putin per il cerimoniale

Mondo

Vertice Trump-Putin, zar non risponde su uccisione civili

Mondo

Sostenitori di Trump si radunano nel centro di Anchorage

Mondo