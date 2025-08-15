Vertice Trump-Putin, zar non risponde su uccisione civili

Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, si è limitato ad alzare un sopracciglio, distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Ecco il video di quei momenti

Durante il breve punto stampa prima dell’incontro con Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ha evitato di rispondere alle ulteriori domande dei giornalisti. Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, si è limitato ad alzare un sopracciglio - riporta Nbc News - distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Quando gli è stato chiesto se si impegnasse a non uccidere più civili, ha portato le mani alla bocca e ha risposto in russo: "Andiamo, andiamo".