"Pollo alla Kiev" ai media russi in volo per l'Alaska: polemiche

A riportare la notizia è stata Russia Today definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin"

Sta scatenando una bufera sui social media il pasto servito ai giornalisti sul volo di Stato per l'Alaska: un piatto tipico ucraino chiamato 'pollo alla Kiev'. A riportare la notizia è stata Russia Today definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin". Ma su X c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina o chi, invece, come il politilogo filo-Cremlino Sergei Markov ha scherzato sul fatto che "Putin e Trump dovrebbero trasformare Zelensky in un pollo alla Kiev". Il piatto, lanciato agli inizi del 900 nel ristorante Continental, consiste in una coscia di pollo panata e fritta ripiena di burro.

