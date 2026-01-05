Usa, media: "Finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo"

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente Vance e la sua famiglia non erano in casa
Incidente nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati negli Stati Uniti. La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente nell'abitazione non era presente né Vance né la sua famiglia. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio.
©Ansa
Chi è JD Vance, il nuovo vicepresidente degli Usa. FOTO
Quarant'anni, con radici nel Midwest operaio e alle spalle anni passati prima in Iraq e poi tra studi legali e venture capital. L’ascesa in politica del senatore eletto nel 2022 è culminata con la decisione del tycoon di averlo al suo fianco nelle vittoriose elezioni del 2024 (anche se tra i due non è stato amore a prima vista). Dal libro 'Hillbilly Elegy' alle posizioni politiche: chi è il nuovo numero due alla Casa Bianca