Usa, media: "Finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, media: "Finestre rotte a casa di JD Vance a Cincinnati, un fermo"

Mondo
©Ansa

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente Vance e la sua famiglia non erano in casa

ascolta articolo

Incidente nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati negli Stati Uniti. La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente nell'abitazione non era presente né Vance né la sua famiglia. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio.

FOTOGALLERY

©Ansa

epa11810225 US Vice President-elect JD Vance waves following the electoral vote certification in President-elect Trump's election victory, which took place on the House floor of the US Capitol in Washington, DC, USA, 06 January 2025. The certification comes exactly four years after a mob of Trump-supporting insurrectionists stormed the Capitol, attempting to disrupt the certification of US President Joe Biden. EPA/SHAWN THEW
1/15
Mondo

Chi è JD Vance, il nuovo vicepresidente degli Usa. FOTO

Quarant'anni, con radici nel Midwest operaio e alle spalle anni passati prima in Iraq e poi tra studi legali e venture capital. L’ascesa in politica del senatore eletto nel 2022 è culminata con la decisione del tycoon di averlo al suo fianco nelle vittoriose elezioni del 2024 (anche se tra i due non è stato amore a prima vista). Dal libro 'Hillbilly Elegy' alle posizioni politiche: chi è il nuovo numero due alla Casa Bianca

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Venezuela, Maduro oggi in aula. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme"

live Mondo

Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia,...

Crans-Montana, identificate le vittime italiane: salme in arrivo. LIVE

live Mondo

Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporta oggi in Italia le...

Media, c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. LIVE

live Mondo

Il presidente Usa e il primo ministro israeliano avrebbero raggiunto un accordo per colpire...

Missili sull'Ucraina, 2 morti nella regione di Kiev. LIVE

live Mondo

Nella notte allarme missilistico su tutta l'Ucraina, con 2 morti nella regione di Kiev. Medvedev...

Usa, media: "Finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo"

Mondo

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del...

Mondo: I più letti