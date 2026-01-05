Usa, media: "Finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo"

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente Vance e la sua famiglia non erano in casa

Incidente nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati negli Stati Uniti. La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. Secondo i media locali, un uomo sarebbe stato fermato. Come riferiscono alcuni media, durante l'incidente nell'abitazione non era presente né Vance né la sua famiglia. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio.