Putin-Trump in Alaska, tutti gli imprevisti del summit

Grande incertezza poi sull’accoglienza del presidente russo. Fino all’ultimo momento è sembrato non esserci un'intesa definitiva su chi avrebbe accolto Vladimir Putin sulla pista di atterraggio della base Elmendorf-Richardson. Alla fine, ad aspettarlo, c’era lo stesso Donald Trump che, dopo essere sceso dal suo Air Force, ha atteso lo zar sul tappeto rosso tendendogli la mano. Non chiaro fino all’ultimo neanche il formato dell’incontro tra i due o come sarebbe stata composta la delegazione di entrambe le parti al tavolo. Il Cremlino aveva annunciato che la prima parte dell'incontro si sarebbe tenuta in formato tete-a-tete (ovvero Putin, Trump e i traduttori) ma le prime immagini del faccia a faccia non sono mai arrivate e la Casa Bianca ha comunicato che i colloqui si sarebbero svolti nel formato 'tre a tre', scegliendo quindi di non lasciare soli i presidenti; ai due leader si sono uniti il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff da parte americana, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov e il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, da parte russa.

