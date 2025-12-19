Epstein files, attesa per oggi la pubblicazione dei documenti

Introduzione
È stata fissata per oggi la data della divulgazione di tutti i fascicoli sul defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.
La pubblicazione rappresenta l'opportunità di far luce su uno scandalo che continua a sconvolgere gli Usa, ma il governo potrebbe invocare vincoli legali per oscurare elementi chiave. Per Trump, che in passato era stato vicino a Epstein, è un momento molto delicato.
Intanto, i democratici americani, in Congresso, ieri hanno diffuso nuove foto e alcuni imbarazzanti scambi via sms.
La pubblicazione dei file
La pubblicazione dei file avverrà in base a una legge approvata a larghissima maggioranza dal Congresso e che lo stesso Trump è stato costretto a firmare per evitare ulteriori danni di immagine. La scadenza è oggi, venerdì 19 dicembre, 30 giorni dopo la promulgazione del provvedimento, anche se sono previste eccezioni: il dipartimento della Giustizia può limitare o ritardare la divulgazione di parti dei documenti che potrebbero identificare vittime, rivelare informazioni sensibili su minori, mettere a rischio la sicurezza nazionale o interferire con indagini in corso. Come quella che l'Attorney General Pam Bondi, su richiesta dello stesso Trump, ha aperto per indagare su rapporti tra Epstein, Bill Clinton e altri esponenti dem. Il dipartimento della Giustizia, che deve rendere pubblici i file in suo possesso in un formato ricercabile e scaricabile dal pubblico, finora ha mantenuto il più stretto riserbo sull'iter in corso.
I materiali già pubblicati dai Dem
Ieri, intanto, i Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno poi diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto dai membri della commissione, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato dai Democratici della commissione. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze. "Non lo so, prova a mandare qualcun altro. Ho un'amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?", si legge nella serie di messaggi. L'interlocutore invia poi una descrizione dettagliata che include nome, "18 anni", altezza, misure, peso, un riferimento all'area Schengen e una "città di partenza". Molti dettagli sono oscurati, ma l'età, un segno di spunta accanto a Schengen e la Russia sono chiaramente visibili. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di Lolita, il romanzo di Vladimir Nabokov che racconta l'ossessione sessuale di un intellettuale per una ragazza di 12 anni. Non è stato immediatamente chiarito quando o dove le immagini siano state scattate, né da chi.
La posizione di Trump
Nei giorni scorsi erano poi state diffuse altre informazioni che avevano messo in forte imbarazzo lo stesso Trump, con una zucca "Trumpkin" con il suo volto. In una recente intervista a Vanity Fair, la Chief of Staff della Casa Bianca, Susan Wiles, ha riconosciuto che Trump ed Epstein erano amici in passato, descrivendoli come due "playboy giovani e scapoli", ma escludendo che nei file ci siano prove di atti illegali da parte del presidente. Intanto tra i repubblicani è stato diffuso un memo con una serie di "talking points" per contrastare la "falsa narrativa" dei Democratici contro Trump.
Cosa potrebbero contenere i nuovi file?
Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi file? Sicuramente è difficile prevedere cosa sarà effettivamente condiviso. "Sulla base delle mie conversazioni con alcuni dei principali Democratici che hanno lavorato su questa questione relativa alla piena e completa divulgazione dei file di Epstein, ci aspettiamo il rispetto della scadenza", ha comunque sottolineato il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries. Potrebbero arrivare dettagli dall’indagine aperta nel 2005 che si concluse con un misterioso accordo extra giudiziale che permise a Epstein di stare solo 13 mesi in carcere (e con ampie concessioni). Ma potrebbero essere identificati anche tutti gli uomini e i potenti che hanno approfittato della rete di prostituzione minorile messa in piedi dal finanziere e dai suoi complici, tra cui la compagna Ghislaine Maxwell. E forse potrebbe arrivare anche qualche informazione in più sulla morte di Epstein in carcere nel 2019, bollata come suicidio, ma sui cui ci sono ancora molti dubbi.
