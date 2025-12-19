Epstein files, attesa per oggi la pubblicazione dei documenti

Ieri, intanto, i Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno poi diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto dai membri della commissione, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato dai Democratici della commissione. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze. "Non lo so, prova a mandare qualcun altro. Ho un'amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?", si legge nella serie di messaggi. L'interlocutore invia poi una descrizione dettagliata che include nome, "18 anni", altezza, misure, peso, un riferimento all'area Schengen e una "città di partenza". Molti dettagli sono oscurati, ma l'età, un segno di spunta accanto a Schengen e la Russia sono chiaramente visibili. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di Lolita, il romanzo di Vladimir Nabokov che racconta l'ossessione sessuale di un intellettuale per una ragazza di 12 anni. Non è stato immediatamente chiarito quando o dove le immagini siano state scattate, né da chi.