Caso Epstein, dem diffondono nuove foto: ci sono Gates e Chomsky

I membri democratici della Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno diffuso nuove fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate sui social, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di "Lolita", il romanzo di Nabokov.

Oltre 95mila fotografie sotto analisi

Non è chiaro né quando né dove siano state scattate le immagini, né chi le abbia realizzate. I democratici hanno precisato di aver oscurato le informazioni personali di eventuali vittime e sopravvissuti e di aver pubblicato le foto così come ricevute dall’eredità di Epstein, che ha fornito oltre 95.000 fotografie attualmente in fase di analisi da parte della commissione. Questi nuovi scatti si aggiungono ai 19 pubblicati meno di una settimana fa. Immagini che ritraevano, in contesti diversi, il presidente Donald Trump, l’ex presidente Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, l’ex principe Andrea e altri nominativi già in passato associati al finanziere condannato per pedofilia.