Caso Epstein, i Democratici diffondono 19 foto dall’archivio segreto

I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso nuove immagini rinvenute nella proprietà di Jeffrey Epstein, in cui il defunto finanziere condannato per pedofilia appare accanto a diverse figure di spicco, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon e Richard Branson. Gli scatti non mostrano comportamenti illegali né la presenza di minorenni, ma confermano la varietà di rapporti che ruotavano attorno al finanziere

Una nuova serie di fotografie provenienti dalla tenuta e dalle email di Jeffrey Epstein riapre il dibattito sui rapporti che il finanziere intratteneva con figure di primo piano del mondo politico, economico e sociale sia americane sia del mondo internazionale. Come riportano Cnn e Bbc, a diffonderle sono stati i Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, nell’ambito dell’indagine parlamentare che da mesi analizza migliaia di documenti ottenuti dall’eredità di Epstein.

Nessuno scatto mostra comportamenti illeciti Il materiale pubblicato comprende 19 immagini che ritraggono, in contesti diversi, il presidente Donald Trump, l’ex presidente Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, l’ex principe Andrea e altri nominativi già in passato associati al finanziere. Le fotografie non mostrano comportamenti illeciti né minorenni, e non è stato possibile stabilire luogo, data o autore degli scatti. In alcuni casi la commissione ha oscurato porzioni delle immagini, limitando le redazioni alla nudità. Approfondimento Isola di Epstein, pubblicate le foto inedite delle stanze della casa

Si aprono nuove piste investigative sul caso Epstein Secondo i Democratici, la vasta mole di materiale ricevuto dagli avvocati dell’eredità di Epstein - oltre 95.000 immagini - apre nuove piste investigative e getta ulteriore luce sulle relazioni del finanziere con "alcuni degli uomini più potenti del mondo". Il deputato Robert Garcia ha accusato la Casa Bianca di "insabbiamento" e ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i dossier. I Repubblicani rispondono parlando di un tentativo di "costruire una narrazione falsa contro Trump", sostenendo che dai documenti non emergerebbe alcun comportamento illecito da parte del presidente. Molti dei personaggi citati hanno negato qualsiasi legame improprio con Epstein. Clinton non è mai stato accusato di reati e sostiene di aver interrotto ogni rapporto prima dell’arresto del finanziere nel 2019. Gates ha definito un "grave errore" averlo incontrato. Anche Trump, pur avendo frequentato gli stessi ambienti di Manhattan e Palm Beach, respinge ogni accusa e parla di "montatura". Approfondimento Le email di Epstein sono online su Jmail: cos'è e come funziona

