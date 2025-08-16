Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina

Qual è la situazione in Ucraina all'indomani del vertice di Anchorage tra Putin e Trump, e quali condizioni ha posto il presidente russo - anche in forza dell'attuale configurazione di potere sul territorio conteso? Lo spiega il nostro Jacopo Arbarello nell'approfondimento realizzato per il programma Mondo di Liliana Faccioli Pintozzi, su Sky TG24. Quattro sono le regioni che Putin ha annesso, oltre alla Crimea, dall'inizio della guerra: la parte in mano ai russi è identificata in rosso, mentre in giallo c’è quella da cui Putin chiede il ritiro delle truppe ucraine. A Mosca, infatti, interessa il Donbass, cioè il complesso della regione di Lugansk e Donetsk, oltre a parte della regione di Kharkiv e al nord della regione di Sumy. Questa zona è stata pensata come quella interessata dalla possibilità di uno scambio, (anche se sono regioni piccolissime) in cambio del Donbass. Come sono andate la conquiste russe negli ultimi anni? Molti chilometri acquisiti nel 2022, praticamente zero nel 2023, mentre quest’anno è avanzata circa la metà di quanto ha conquistato nel 2024. Infine, Putin resta fermo sulle sue condizioni per la pace: il riconoscimento internazionale della Crimea, l'annessione delle 4 regioni sopra menzionate, la demilitarizzazione totale dell’Ucraina - cioè un’Ucraina neutrale che non entra nella Nato (a proposito dell’ingresso nell’Unione europea non si è mai direttamente espresso).