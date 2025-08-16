Putin e Trump, dal G20 all’Alaska: tutti gli incontri tra i due leader e come sono andatiMondo
Introduzione
Il New York Times ha tracciato una cronologia delle relazioni e dei vari faccia a faccia tra il presidente Usa e il suo omologo russo nel corso degli anni. Negli ultimi due decenni, l'atteggiamento del tycoon nei confronti del leader del Cremlino è passato dall'ammirazione al distacco. Quello avvenuto ad Anchorage è stato il sesto incontro tra i due, il primo nel secondo mandato di Trump alla Casa Bianca. Ecco cosa è successo tutte le volte che si sono ritrovati uno davanti all’altro e che cosa si sono detti nel tempo, a distanza.
Quello che devi sapere
I primi anni
Nel 2007, dopo che la rivista Time aveva scelto Putin come “Uomo dell'anno”, Trump gli scrisse una lettera di congratulazioni. “Come probabilmente avrai sentito, sono un tuo grande fan!”, gli comunicò. Sei anni dopo, Trump portò il concorso di Miss Universo a Mosca. Mesi prima del concorso, di cui all'epoca era proprietario, si chiese sui social se Putin avrebbe partecipato e, in tal caso, “diventerà il mio nuovo migliore amico?”. Ma lo “Zar” non partecipò all’evento.
I complimenti reciproci
Poco dopo aver annunciato ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca nel 2015, Trump ha dichiarato ai giornalisti che sarebbe “andato molto d'accordo con Vladimir Putin”. Lo scambio di complimenti è continuato quell'anno, quando Putin ha definito Trump “un uomo molto brillante e di talento” e Trump ha detto che quell'elogio era un “grande onore”.
Le elezioni presidenziali del 2016
Nel luglio 2016, però, Trump sembrò fare marcia indietro dopo aver ripetuto per anni di avere un rapporto con Putin. “Ha detto una cosa carina su di me. Ha detto che sono un genio. Ho ringraziato e la cosa è finita lì. Non ho mai incontrato Putin”, disse. Durante l'ultimo dibattito presidenziale del 2016, Hillary Clinton suggerì che Trump sarebbe stato il “burattino” di Putin, affermazione che lui respinse. Ma le domande sui legami di Trump con la Russia non sono sparite e, dopo il suo insediamento nel gennaio 2017, il ruolo di Mosca nelle elezioni statunitensi ha dominato il dibattito politico. Una valutazione dei servizi segreti statunitensi resa pubblica quel mese concludeva che Putin aveva ordinato un'operazione per interferire nelle elezioni nel tentativo di “minare la fiducia dell'opinione pubblica nel processo democratico statunitense, denigrare la segretaria Clinton e danneggiare la sua eleggibilità e la sua potenziale presidenza”. Secondo la valutazione, la Russia aveva “sviluppato una chiara preferenza” per Trump. Il nuovo presidente eletto ha negato qualsiasi illecito e ha attaccato l’indagine.
Il primo incontro in Germania
I due leader si sono visti di persona per la prima volta al vertice del G20 ad Amburgo, in Germania. dove Trump ha chiesto a Putin dell'interferenza russa nelle elezioni. Putin ha negato qualsiasi coinvolgimento. Dopo l'incontro, Trump ha preso gli appunti del suo interprete e gli ha detto di non riferirli a nessuno. Hanno parlato di nuovo durante una cena durante quel vertice.
Gli incontri in Vietnam e Finlandia
Trump e Putin si sono incontrati nuovamente nel novembre del 2017 in Vietnam (a margine della conferenza per la Cooperazione Economica tra Asia e Pacifico) e nel luglio 2018 a Helsinki, in Finlandia. In entrambe le occasioni, Putin ha negato qualsiasi interferenza nelle elezioni del 2016. A Helsinki, Trump si è schierato al fianco di Putin e ha contestato le conclusioni dei propri servizi segreti sull'interferenza russa nelle elezioni. In questa circostanza, dopo l’incontro ufficiale fra le delegazioni, i due hanno parlato da soli per due ore, alla presenza di un interprete russo. Ciò che si dicono nel colloquio rimane sconosciuto.
Gli incontri in Argentina e Giappone
Più tardi nel 2018, i due leader hanno parlato in modo informale durante una cena in occasione di un incontro del G20 in Argentina. Sono emerse poche informazioni su quella discussione. Si sono incontrati ancora una volta prima della fine del primo mandato di Trump, al vertice del G20 a Osaka, in Giappone, nel giugno 2019. A quel punto, il procuratore speciale Robert S. Mueller III aveva concluso che la Russia aveva sferrato un attacco “ampio e sistematico” alla democrazia americana. Alla domanda di un giornalista se avrebbe detto alla Russia di non interferire nelle elezioni americane, Trump ha risposto: “Sì, certo che lo farò”. Poi si è rivolto a Putin con un mezzo sorriso e ha detto: “Non interferisca nelle elezioni, presidente”, mentre Putin rideva.
I rapporti dopo l’invasione russa in Ucraina
Nel febbraio 2022, mentre la Russia si preparava a invadere l'Ucraina, Donald Trump, ormai non più alla Casa Bianca, ha definito Putin “intelligente” durante una raccolta fondi. “Ha conquistato un Paese con 2 dollari di sanzioni”, ha detto. L'anno successivo, mentre si preparava per un'altra campagna presidenziale, Trump dichiarò che avrebbe posto fine alla guerra in Ucraina “prima ancora di arrivare allo Studio Ovale”.
Il secondo mandato di Trump
All'inizio del suo secondo mandato, Trump espresse l'intenzione di porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina. Disse che Putin aveva “sofferto molto con me” nel sopportare la “bufala russa” , ovvero la descrizione data da Trump dell'indagine sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016. Ma il presidente americano ha iniziato a mostrare frustrazione nei confronti di Putin quando la guerra si è rivelata più difficile da porre fine di quanto si aspettasse. “Non sono contento di Putin. Posso dirvelo chiaramente, perché sta uccidendo molte persone”, ha detto a luglio. Poi ha ammorbidito i toni prima dell'incontro in Alaska, affermando di “andare d'accordo” con Putin.
L’incontro in Alaska
Il 15 agosto 2025 i due leader di incontrano di nuovo in Alaska, ad Anchorage. Un faccia a faccia per parlare del conflitto in Ucraina. Il summit sembra aver rinsaldato il rapporto tra i due. Trump ha accolto Putin sulla pista dell’aeroporto, con un tappeto rosso e un applauso. Dopo la stretta di mano, con una mossa senza precedenti, il presidente Usa ha accolto sulla sua limousine, “The Beast”, il suo omologo russo per percorrere il breve tragitto dalla base militare al luogo ufficiale dell'incontro. Dieci minuti di vero faccia a faccia in cui i due leader sono stati completamente da soli, senza neanche i traduttori. L'incontro ufficiale, che li ha visti accompagnati tutti e due da ristrette delegazioni, è durato quasi tre ore. Nella breve conferenza stampa hanno detto che ci sono progressi ma ancora nessun accordo sull'Ucraina e nessun accenno al cessate il fuoco o a un vertice trilaterale con Volodymir Zelensky. Il leader del Cremlino ha poi invitato Trump in Russia: "La prossima volta ci vediamo a Mosca", ha detto, mettendo così l'accento sui buoni rapporti con l'inquilino della Casa Bianca e, affermano alcuni osservatori, sulla sua riabilitazione sul palcoscenico internazionale dopo essere stato accolto negli Stati Uniti.
