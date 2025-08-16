Putin e Trump, dal G20 all’Alaska: tutti gli incontri tra i due leader

Nel luglio 2016, però, Trump sembrò fare marcia indietro dopo aver ripetuto per anni di avere un rapporto con Putin. “Ha detto una cosa carina su di me. Ha detto che sono un genio. Ho ringraziato e la cosa è finita lì. Non ho mai incontrato Putin”, disse. Durante l'ultimo dibattito presidenziale del 2016, Hillary Clinton suggerì che Trump sarebbe stato il “burattino” di Putin, affermazione che lui respinse. Ma le domande sui legami di Trump con la Russia non sono sparite e, dopo il suo insediamento nel gennaio 2017, il ruolo di Mosca nelle elezioni statunitensi ha dominato il dibattito politico. Una valutazione dei servizi segreti statunitensi resa pubblica quel mese concludeva che Putin aveva ordinato un'operazione per interferire nelle elezioni nel tentativo di “minare la fiducia dell'opinione pubblica nel processo democratico statunitense, denigrare la segretaria Clinton e danneggiare la sua eleggibilità e la sua potenziale presidenza”. Secondo la valutazione, la Russia aveva “sviluppato una chiara preferenza” per Trump. Il nuovo presidente eletto ha negato qualsiasi illecito e ha attaccato l’indagine.

