Guerra Ucraina, è il giorno del vertice Trump-Putin in Alaska. LIVE

È il giorno del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra i due leader ha l'obiettivo di riaprire un tavolo di pace per l'Ucraina. Anchorage, in Alaska sarà un punto di partenza in preparazione dell'incontro (eventuale) tra Mosca e Kiev. Molte le incognite a partire dalla discussione sulle concessioni che le parti potrebbero usare per arrivare al cessate il fuoco. L’appuntamento per l’inizio del bilaterale è alle 21 ora italiana. Alla fine è attesa una conferenza congiunta dei due presidenti.

