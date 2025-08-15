Guerra Ucraina, è il giorno del vertice Trump-Putin in Alaska. LIVE

Oggi ad Anchorage il faccia a faccia tra i presidenti di Usa e Russia. Sul tavolo l'offerta di terre rare a Mosca e garanzie di difesa a Kiev, ma fuori dalla Nato. Trump: "Se va bene necessario un incontro trilaterale con Zelensky". Putin: “Da Donald sforzi sinceri per la pace”. Lo speciale onair di Sky Tg24 dalle 21 e gli aggiornamenti online in tempo reale
in evidenza
È il giorno del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra i due leader ha l'obiettivo di riaprire un tavolo di pace per l'Ucraina. Anchorage, in Alaska sarà un punto di partenza in preparazione dell'incontro (eventuale) tra Mosca e Kiev. Molte le incognite a partire dalla discussione sulle concessioni che le parti potrebbero usare per arrivare al cessate il fuoco. L’appuntamento per l’inizio del bilaterale è alle 21 ora italiana. Alla fine è attesa una conferenza congiunta dei due presidenti.
Gli approfondimenti:
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Chi ci sarà al vertice: le delegazioni dei due Paesi
Come ha annunciato Mosca, si dovrebbe svolgere secondo la formula “5 a 5”: questo significa che, oltre ai due presidenti, Vladimir Putin e Donald Trump, al tavolo delle negoziazioni ci dovrebbero essere cinque membri delle delegazioni. Ad accompagnare il tycoon saranno presenti tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff, mentre i russi hanno reso nota l'identitià di tutti e 5 i presenti: ecco chi sono.
Vertice Trump-Putin in Alaska, le delegazioni di Usa e RussiaVai al contenuto
Casa Bianca: vertice Trump-Putin alle 21:00
L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa, come riporta la Reuters sul suo sito. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 di venerdì (le 12:45 in Italia) e lascerà Anchorage alle 17:45 dello stesso giorno (ora dell'Alaska, le 3:00 di sabato in Italia). Il suo ritorno alla Casa Bianca è previsto per sabato mattina presto. Ieri il Cremlino aveva affermato che l'incontro sarebbe cominciato alle 11:30 ora locale (le 21:30 in Italia).
Cosa dobbiamo aspettarci dal vertice Trump-Putin
Mentre l’orologio ticchetta in attesa del primo incontro tra il presidente russo e un presidente americano da quattro anni a questa parte, il mondo e soprattutto Ue e Ucraina iniziano a nutrire speranze e timori. Leggi l'approfondimento su Sky TG24 Insider