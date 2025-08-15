Guerra Ucraina, è il giorno del vertice Trump-Putin in Alaska. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina, è il giorno del faccia a faccia tra Trump e Putin in Alaska. LIVE

live Mondo

Oggi ad Anchorage il faccia a faccia tra i presidenti di Usa e Russia. Sul tavolo l'offerta di terre rare a Mosca e garanzie di difesa a Kiev, ma fuori dalla Nato. Trump: "Se va bene necessario un incontro trilaterale con Zelensky". Putin: “Da Donald sforzi sinceri per la pace”. Lo speciale onair di Sky Tg24 dalle 21 e gli aggiornamenti online in tempo reale

È il giorno del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra i due leader ha l'obiettivo di riaprire un tavolo di pace per l'Ucraina. Anchorage, in Alaska sarà un punto di partenza in preparazione dell'incontro (eventuale) tra Mosca e Kiev. Molte le incognite a partire dalla discussione sulle concessioni che le parti potrebbero usare per arrivare al cessate il fuoco. L’appuntamento per l’inizio del bilaterale è alle 21 ora italiana. Alla fine è attesa una conferenza congiunta dei due presidenti.

Chi ci sarà al vertice: le delegazioni dei due Paesi

Come ha annunciato Mosca, si dovrebbe svolgere secondo la formula “5 a 5”: questo significa che, oltre ai due presidenti, Vladimir Putin e Donald Trump, al tavolo delle negoziazioni ci dovrebbero essere cinque membri delle delegazioni. Ad accompagnare il tycoon saranno presenti tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff, mentre i russi hanno reso nota l'identitià di tutti e 5 i presenti: ecco chi sono.

Vertice Trump-Putin in Alaska, le delegazioni di Usa e Russia

Casa Bianca: vertice Trump-Putin alle 21:00

L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa, come riporta la Reuters sul suo sito. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 di venerdì (le 12:45 in Italia) e lascerà Anchorage alle 17:45 dello stesso giorno (ora dell'Alaska, le 3:00 di sabato in Italia). Il suo ritorno alla Casa Bianca è previsto per sabato mattina presto. Ieri il Cremlino aveva affermato che l'incontro sarebbe cominciato alle 11:30 ora locale (le 21:30 in Italia). 

Cosa dobbiamo aspettarci dal vertice Trump-Putin

Mentre l’orologio ticchetta in attesa del primo incontro tra il presidente russo e un presidente americano da quattro anni a questa parte, il mondo e soprattutto Ue e Ucraina iniziano a nutrire speranze e timori. Leggi l'approfondimento su Sky TG24 Insider

Vertice Trump-Putin in Alaska, le delegazioni di Usa e Russia

Previsto per oggi l'incontro in Alaska tra la Russia e gli Stati Uniti. Come ha annunciato Mosca,...

Alaska, cosa sapere sulla base che ospiterà il vertice Usa-Russia

Secondo la Cnn e altri media americani, l'atteso faccia a faccia di Ferragosto tra i leader...

Russia-Ucraina, quali regioni potrebbero essere scambiate per la pace

In vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, convocato per il prossimo 15 agosto in...

