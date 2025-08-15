Zelensky: "Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati". VIDEO

"Anche il giorno dei negoziati, i russi continuano ad uccidere". Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a poche ore dallo storico incontro ad Anchorage tra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. "E questo la dice lunga - incalza il leader di Kiev in un videomessaggio pubblicato su X - Recentemente abbiamo discusso con gli Stati Uniti e gli europei su cosa possa davvero funzionare. Tutti hanno bisogno di una fine giusta alla guerra. L'Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra e contiamo su una posizione forte da parte dell'America". E mette in guardia Washington: "Tutto dipenderà da questo: il fattore russo nella forza americana. Non fraintendete: forza".