Zelensky: "Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati". VIDEO

Mondo

Il videomessaggio del leader ucraino pubblicato sulla piattaforma X poche ore prima dello storico incontro tra Trump e Putin ad Anchorage, in Alaska

"Anche il giorno dei negoziati, i russi continuano ad uccidere". Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a poche ore dallo storico incontro ad Anchorage tra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. "E questo la dice lunga - incalza il leader di Kiev in un videomessaggio pubblicato su X - Recentemente abbiamo discusso con gli Stati Uniti e gli europei su cosa possa davvero funzionare. Tutti hanno bisogno di una fine giusta alla guerra. L'Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra e contiamo su una posizione forte da parte dell'America". E mette in guardia Washington: "Tutto dipenderà da questo: il fattore russo nella forza americana. Non fraintendete: forza".

 

 

Mondo

Vertice Trump-Putin in Alaska, le immagini della giornata. FOTO

La base militare Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, ospita il confronto tra i presidenti di Usa e Russia. Obiettivo trovare una soluzione per arrivare alla pace in Ucraina. In corso il bilaterale, poi prevista la conferenza stampa congiunta. Ecco gli scatti delle due delegazioni, gli arrivi dei due leader e l'atteso faccia a faccia

