Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
una casa bombardata e due grafiche

Russia-Ucraina, quali regioni potrebbero essere scambiate per l’accordo di pace: la mappa

Mondo fotogallery
10 foto
©Ansa

In vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, convocato per il prossimo 15 agosto in Alaska e dal quale sembra esclusa la partecipazione di Volodymir Zelensky, crescono le indiscrezioni sull'accordo che metterebbe fine a 3 anni e mezzo di conflitto tra Mosca e Kiev. Secondo il capo della Casa Bianca la chiave passerebbe  da uno scambio dei territori contesi. Ma quali regioni potrebbero entrare nella trattativa?

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Tra i temi maggiormente presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono le...

10 foto

Giornata mondiale degli elefanti, le curiosità da sapere. FOTO

Ambiente

Il 12 agosto si celebra in tutto il mondo il World Elephant Day, la giornata indetta nel...

15 foto

Russia-Ucraina, quali regioni potrebbero essere scambiate per la pace

Mondo

In vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, convocato per il prossimo 15 agosto in...

10 foto
una casa bombardata e due grafiche

Moto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Moto

Il mese di luglio ha chiuso con un più 7,3% per quel che riguarda il mercato di moto, scooter e...

5 foto

Caldo, diverse città da bollino rosso martedì e mercoledì: quali sono

Cronaca

In Italia sale ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona...

7 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Onu: 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza. LIVE

    live Mondo

    Secondo le Nazioni Unite, la malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con...

    Outlook, come impostare regole per filtrare automaticamente la posta

    Tecnologia

    Il filtro per la email posta indesiderata di Outlook sposta direttamente i messaggi sospetti...

    Rifiuti lanciati dalle auto, dalle multe all’arresto: cosa si rischia

    Cronaca

    Con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività...