Russia-Ucraina, quali regioni potrebbero essere scambiate per la pace

In vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, convocato per il prossimo 15 agosto in Alaska e dal quale sembra esclusa la partecipazione di Volodymir Zelensky, crescono le indiscrezioni sull'accordo che metterebbe fine a 3 anni e mezzo di conflitto tra Mosca e Kiev. Secondo il capo della Casa Bianca la chiave passerebbe da uno scambio dei territori contesi. Ma quali regioni potrebbero entrare nella trattativa?