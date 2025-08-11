Tutto ciò che c’è da sapere sul vertice Trump-Putin in Alaska

Introduzione

Il 15 agosto è stato fissato il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Russia Vladimir Putin. L’appuntamento è in Alaska. Come scrive il New York Times, l'Occidente ha trattato lo zar in gran parte come un paria da quando ha invaso l'Ucraina nel 2022, causando centinaia di migliaia di morti e devastazioni in entrambi i Paesi. Il fatto che un presidente americano sia disposto a incontrarlo è considerato quindi una vittoria diplomatica per il Cremlino. Cosa sapere sull’incontro, le reazioni dell’Ue e la posizione di Zelensky