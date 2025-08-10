Ue, oggi riunione ambasciatori e domani ministri Esteri su Kiev e Gaza

Nuovo giro di incontri europei per discutere del conflitto in corso in Ucraina e in Medio Oriente. I rappresentanti permanenti dei Paesi membri Ue si incontrano nel pomeriggio in videoconferenza per una riunione straordinaria. Gli ambasciatori dei 27 saranno aggiornati sul vertice sull'Ucraina svoltosi ieri nel Kent alla presenza del vicepresidente americano J.D. Vance, in vista dell'incontro di ferragosto tra Donald Trump e Vladimir Putin. Durante la riunione, la Commissione europea presenterà un quadro della linea condivisa nell'incontro britannico, a cui erano presenti alti funzionari ucraini e di Italia (rappresentata dall'ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni), Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Finlandia. Nella riunione odierna sarà discussa anche la situazione a Gaza. Per domani è invece prevista una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Ue sull’Ucraina e Gaza, convocata dall’Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. Lo ha reso noto una portavoce della Commissione europea.