Ue, oggi riunione ambasciatori e domani ministri Esteri su Kiev e Gaza

I rappresentanti permanenti dei Paesi Ue si riuniscono oggi in videoconferenza per discutere della guerra in Ucraina e della situazione a Gaza, dopo il vertice di ieri nel Kent con il vicepresidente Usa J.D. Vance. Domani si terrà una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Ue sugli stessi temi
Nuovo giro di incontri europei per discutere del conflitto in corso in Ucraina e in Medio Oriente. I rappresentanti permanenti dei Paesi membri Ue si incontrano nel pomeriggio in videoconferenza per una riunione straordinaria. Gli ambasciatori dei 27 saranno aggiornati sul vertice sull'Ucraina svoltosi ieri nel Kent alla presenza del vicepresidente americano J.D. Vance, in vista dell'incontro di ferragosto tra Donald Trump e Vladimir Putin. Durante la riunione, la Commissione europea presenterà un quadro della linea condivisa nell'incontro britannico, a cui erano presenti alti funzionari ucraini e di Italia (rappresentata dall'ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni), Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Finlandia. Nella riunione odierna sarà discussa anche la situazione a Gaza. Per domani è invece prevista una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Ue sull’Ucraina e Gaza, convocata dall’Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. Lo ha reso noto una portavoce della Commissione europea.
Ue, domani riunione straordinaria dei ministri degli Esteri
La riunione di lunedì, ha spiegato Kallas, servirà a "discutere i prossimi passi" sull'Ucraina dopo il vertice tra alti funzionari svoltosi ieri. "Sono in gioco gli interessi vitali dell'Europa", ha evidenziato Kallas. "Una pace sostenibile significa anche che l’aggressione non può essere ricompensata. Gli obiettivi di guerra della Russia vanno oltre la semplice conquista di territori in Ucraina. Mosca ha iniziato questa guerra per distruggere l’Ucraina e la sicurezza dell’Europa. Un accordo non deve diventare una piattaforma di lancio per ulteriori aggressioni russe contro l’Ucraina, l’alleanza transatlantica e l’Europa". "Mosca spera che la sua offerta di dialogo aiuti a evitare le sanzioni statunitensi. Ma la storia russa di promesse e trattati violati ha generato una profonda sfiducia su entrambe le sponde dell’Atlantico. La posizione del presidente Trump sulla Russia si è irrigidita. La pressione statunitense su Mosca potrebbe cambiare le sorti di questa guerra. Mosca non si fermerà finché non sentirà di non poter proseguire".
