Meloni e i leader europei: "Nessuna pace senza l'Ucraina". LIVE

Un uomo è morto a causa di un attacco con un drone nel cortile di un edificio residenziale nella regione di Saratov, in Russia. Lo ha riferito il governatore della regione, Roman Busargin sul suo canale Telegram. Le autorità hanno annunciato la minaccia di un attacco con droni nella regione. "Uno dei droni è caduto nel cortile di un edificio residenziale, ci sono vittime a seguito dell'attacco. Una persona è morta", ha scritto il governatore della regione di Seratov. Secondo quanto riportato da altre fonti local i droni avrebbero attaccato una raffineria di petrolio a Saratov, provocando un vasto incendio ed esplosioni. I filmati pubblicati sui social media russi mostrano droni in volo e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. I residenti hanno riferito di aver sentito una forte esplosione prima che le fiamme avvolgessero la struttura. Il governatore di Saratov ha confermato i danni in uno dei siti industriali della regione. Nell'attacco è stata segnalata la morte di una persona e il ferimento di altre. I rapporti hanno segnalato anche attività di difesa aerea ed esplosioni nelle citta' di Lipetsk e Voronezh.