Meloni e i leader europei: "Nessuna pace senza l'Ucraina". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Meloni e i leader europei: "Nessuna pace senza Kiev". DIRETTA
Gelo di Zelensky sul vertice Trump-Putin del 15 agosto in Alaska. "Ogni decisione presa senza Kiev non porterà a nulla", avverte il presidente ucraino. Secondo alcuni media statunitensi, la Casa Bianca sta valutando di invitare anche Zelensky in Alaska. Pressing dell'Europa affinché Kiev sieda al tavolo dei negoziati: "No a modifiche dei confini ucraini con la forza". Controproposta di Kiev e europei: "Cessate il fuoco prima di qualsiasi altra azione e reciprocità per ogni eventuale scambio di territori".
in evidenza
Gelo di Zelensky sul vertice Trump-Putin del 15 agosto in Alaska. 'Non regaleremo la nostra terra all'occupante', dice il leader ucraino dopo le indiscrezioni secondo cui Mosca avrebbe presentato una proposta agli Usa per la tregua a patto di enormi concessioni territoriali sull'Ucraina orientale. 'Ogni decisione presa senza Kiev non porterà a nulla', avverte il presidente ucraino. Secondo alcuni media statunitensi, la Casa Bianca sta valutando di invitare anche Zelensky in Alaska. Pressing dell'Europa affinché Kiev sieda al tavolo dei negoziati: 'No a modifiche dei confini ucraini con la forza' dicono i leader Ue al termine di una riunione con Vance. Controproposta di Kiev e europei: 'Cessate il fuoco prima di qualsiasi altra azione e reciprocità per ogni eventuale scambio di territori'.
Gli approfondimenti:
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Kiev: "Nella notte abbattuti 70 droni russi su 100"
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 100 droni di vario tipo inclusi i kamikaze Shahed, 70 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati con sistemi di guerra elettronica, ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Trenta velivoli senza pilota nemici hanno colpito 12 località nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Chernihiv, mentre detriti di droni abbattuti sono caduti in tre località.
Wp: "Zelensky ancora non invitato a vertice Trump-Putin"
Al momento il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non è stato ancora invitato al vertice tra i leader di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, in programma in Alaska il 15 agosto. Lo ha riferito al Washington Post un anonimo funzionario dell'amministrazione statunitense. Una fonte della Casa Bianca ha poi spiegato a Reuters che Trump è aperto a un vertice a tre ma che al momento Washington si sta preparando a un colloquio bilaterale.
Vertice Trump-Putin, perché è stata scelta come sede l’Alaska
Il prossimo 15 agosto, nello Stato più settentrionale degli Usa, avrà luogo il primo faccia a faccia tra i leader di Usa e Russia da quando quest’ultimo ha avviato l'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022. Il capo del Cremlino si appresta a volare in Nord America dopo 10 anni e a incontrare, dopo oltre 6, il tycoon. Ecco perché Mosca e Washington hanno concordato di "darsi appuntamento" ad Anchorage.
Vertice Trump-Putin, perché è stata scelta come sede l’AlaskaVai al contenuto
Drone russo su Kharkiv, 6 feriti tra cui una 17enne
Sei persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 17 anni, in un attacco lanciato la notte scorsa dalle forze russe con un drone sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto le autorità, come riporta Ukrainska Pravda. L'attacco ha colpito il quartiere Kyivsky della città e ha danneggiato un negozio, ha detto il capo dell'Amministrazione statale dell'omonima regione, Oleg Synegubov.
Ucraina, ambasciatore russo a Roma: "Governo russofobo". VIDEO
Drone su un edificio civile a Saratov, un morto
Un uomo è morto a causa di un attacco con un drone nel cortile di un edificio residenziale nella regione di Saratov, in Russia. Lo ha riferito il governatore della regione, Roman Busargin sul suo canale Telegram. Le autorità hanno annunciato la minaccia di un attacco con droni nella regione. "Uno dei droni è caduto nel cortile di un edificio residenziale, ci sono vittime a seguito dell'attacco. Una persona è morta", ha scritto il governatore della regione di Seratov. Secondo quanto riportato da altre fonti local i droni avrebbero attaccato una raffineria di petrolio a Saratov, provocando un vasto incendio ed esplosioni. I filmati pubblicati sui social media russi mostrano droni in volo e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. I residenti hanno riferito di aver sentito una forte esplosione prima che le fiamme avvolgessero la struttura. Il governatore di Saratov ha confermato i danni in uno dei siti industriali della regione. Nell'attacco è stata segnalata la morte di una persona e il ferimento di altre. I rapporti hanno segnalato anche attività di difesa aerea ed esplosioni nelle citta' di Lipetsk e Voronezh.
Mosca, distrutti oltre 120 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 121 droni ad ala fissa ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar d'Azov. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa russo. Sulla regione di Krasnodar ne sono stati abbattuti 29, 15 sulla Repubblica di Crimea, 13 sulla regione di Bryansk, 12 sulla regione di Belgorod, 9 sulla regione di Voronezh, 8 sulla regione di Saratov, 8 sulla regione di Stavropol, 7 sulla regione di Kaluga, 6 sulla regione di Tula, 5 sulla regione di Rostov, 4 sulla regione di Ryazan, 2 sul Mar d'Azov, 1 sulla regione di Smolensk, 1 sulla regione di Orël e 1 sulla regione di Tver.
Gelo di Zelensky sul vertice Trump-Putin del 15 agosto in Alaska
Gelo di Zelensky sul vertice Trump-Putin del 15 agosto in Alaska. 'Non regaleremo la nostra terra all'occupante', dice il leader ucraino dopo le indiscrezioni secondo cui Mosca avrebbe presentato una proposta agli Usa per la tregua a patto di enormi concessioni territoriali sull'Ucraina orientale. 'Ogni decisione presa senza Kiev non porterà a nulla', avverte il presidente ucraino. Secondo alcuni media statunitensi, la Casa Bianca sta valutando di invitare anche Zelensky in Alaska. Pressing dell'Europa affinché Kiev sieda al tavolo dei negoziati: 'No a modifiche dei confini ucraini con la forza' dicono i leader Ue al termine di una riunione con Vance. Controproposta di Kiev e europei: 'Cessate il fuoco prima di qualsiasi altra azione e reciprocità per ogni eventuale scambio di territori'.
Leader europei: "Bene Trump sulla pace, premere su Mosca"
"Accogliamo con favore l'impegno del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra della Russia, raggiungere una pace e una sicurezza giuste e durature per l'Ucraina. Siamo convinti che solo un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno a Kiev e pressione su Mosca possa avere successo. Siamo pronti a sostenere questo lavoro diplomaticamente", a livello "militare e finanziario" e "anche attraverso il lavoro della coalizione dei Volenterosi". Lo scrivono i leader europei Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Ursula von der Leyen e Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell'incontro tra Trump e Putin.
Leader europei: "Nessuna pace senza l'Ucraina"
"L'Ucraina ha la libertà di decidere sul proprio destino. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina". Lo scrivono il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell'incontro tra Trump e Putin. "Sottolineiamo il nostro incrollabile impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina".
Leader europei: "No a modifiche confini Kiev con la forza"
"Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. L'attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta sulla pace per l'Ucraina il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Stubb in vista dell'incontro programmato tra Donald Trump e Vladimir Putin.