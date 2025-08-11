Mosca insulta l'Ue per l'asse con Kiev: "Nazisti e imbecilli"

Ira di Mosca contro i leader europei dopo la dichiarazione congiunta firmata anche da Meloni nella quale si afferma che 'il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina', in riferimento al summit Trump-Putin in Alaska. Il ministero degli Esteri russo parla di 'volantino nazista', mentre il falco Medvedev passa agli insulti: 'Imbecilli'. Oggi riunione urgente dei ministri degli Esteri Ue, ma Kallas chiarisce già che 'i territori temporaneamente occupati sono di Kiev'. Il vicepresidente Usa Vance avverte: 'L'accordo alla fine non farà felice né Mosca né Kiev'. Continua il pressing per far sedere Zelensky al tavolo delle trattative. 'Lavoriamo per stabilire quando sarà possibile un vertice a tre, ma per ora la priorità è l'incontro tra Trump e Putin', chiarisce Vance.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: