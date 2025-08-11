Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Mosca insulta l'Ue per l'asse con Kiev: "Nazisti e imbecilli". LIVE

live Mondo

Ira di Mosca contro i leader europei dopo la dichiarazione congiunta firmata anche da Meloni nella quale si afferma che "il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina", in riferimento al summit Trump-Putin in Alaska. Il ministero degli Esteri russo parla di "volantino nazista". Oggi riunione urgente dei ministri degli Esteri Ue, ma Kallas chiarisce già che "i territori temporaneamente occupati sono di Kiev". Continua il pressing per far sedere Zelensky al tavolo delle trattative

Ira di Mosca contro i leader europei dopo la dichiarazione congiunta firmata anche da Meloni nella quale si afferma che 'il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina', in riferimento al summit Trump-Putin in Alaska. Il ministero degli Esteri russo parla di 'volantino nazista', mentre il falco Medvedev passa agli insulti: 'Imbecilli'. Oggi riunione urgente dei ministri degli Esteri Ue, ma Kallas chiarisce già che 'i territori temporaneamente occupati sono di Kiev'. Il vicepresidente Usa Vance avverte: 'L'accordo alla fine non farà felice né Mosca né Kiev'. Continua il pressing per far sedere Zelensky al tavolo delle trattative. 'Lavoriamo per stabilire quando sarà possibile un vertice a tre, ma per ora la priorità è l'incontro tra Trump e Putin', chiarisce Vance.

Mosca: abbattuti sette droni ucraini sulla Crimea e Belgorod

Le difese aeree hanno abbattuto questa mattina sette droni ucraini sulle regioni di Crimea, Nizhny Novgorod e Belgorod. Lo fa sapere il ministro della Difesa russo citato dalla Tass. 

Droni ucraini sul Nižnij Novgorod, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'attacco dei droni ucraini nella regione russa di Nižnij Novgorod la scorsa notte. Lo ha scritto il governatore Gleb Nikitin, riporta la Tass, sul suo canale Telegram. 

