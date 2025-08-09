Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Nessuna decisione senza di noi"

Mondo
x.com/ZelenskyyUa

"Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che non coinvolga l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte. Sono decisioni impraticabili". Così il leader ucraino in un videomessaggio apparso sui social e dopo la notizia dell'incontro Trump-Putin in Alaska il prossimo 15 agosto

"L'Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare la pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che non coinvolga l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte. Sono decisioni impraticabili. E tutti abbiamo bisogno di una pace vera e autentica. Una pace che la gente rispetti". Questa la didascalia del videomessaggio, postato su X, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la notizia dell'incontro in Alaska, il prossimo 15 agosto, tra Donald Trump e Vladimir Putin. 

Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra ai russi"

"Gli ucraini difendono ciò che è loro. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell'Ucraina. Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante". Questo, poi, il messaggio scritto sempre dal leader ucraino su Telegram. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il presidente russo Putin ha presentato una proposta all'amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. 

Guerra Ucraina, Trump incontrerà Putin il 15 agosto in Alaska. LIVE
Mondo

Guerra in Ucraina, le ipotesi di sanzioni Usa verso la Russia

Mentre sale il livello di tensione tra Donald Trump e Vladimir Putin, con il presidente statunitense che nei giorni scorsi ha detto che “ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito”, sembra prendere piede l’ipotesi di sanzioni a stelle e strisce contro Mosca. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24, del 27 maggio 

