Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Nessuna decisione senza di noi"

"L'Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare la pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che non coinvolga l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte. Sono decisioni impraticabili. E tutti abbiamo bisogno di una pace vera e autentica. Una pace che la gente rispetti". Questa la didascalia del videomessaggio, postato su X, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la notizia dell'incontro in Alaska, il prossimo 15 agosto, tra Donald Trump e Vladimir Putin.