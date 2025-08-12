Trump vedrà solo Putin in Alaska: "Scambio di territori". LIVE

"In Alaska mi vedrò soltanto con Putin, penso che si vada verso lo scambio di territori', ha detto il presidente Usa. "Poi sentirò Zelensky e gli europei", ha aggiunto il presidente americano. Da parte sua il leader ucraino avverte: "Fare concessioni a Mosca non fermerà la guerra". L'Ue avverte: "Non ci può essere pace senza l'Ucraina". Mercoledì i leader del vecchio continente sentiranno Trump
"In Alaska mi vedrò soltanto con Putin, penso che si vada verso lo scambio di territori', ha detto il presidente Usa. "Poi sentirò Zelensky e gli europei", ha aggiunto il presidente americano. Da parte sua il leader ucraino avverte: "Fare concessioni a Mosca non fermerà la guerra". Anche l'Europa non si fida e incalza il tycoon: "Nessun diktat'" Mercoledì i leader del vecchio continente sentiranno Trump: "Per Kiev servono garanzie di sicurezza vere"
Capo Pentagono: "Su Ucraina concessioni, nessuno sarà contento"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha creato le condizioni per un possibile accordo di pace con il leader del Cremlino Vladimir Putin, ma "ci saranno concessioni" di cui "nessuno sarà contento": lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, in un'intervista a Fox News. "Il presidente Trump ha già cambiato le regole del gioco. Ha creato le condizioni per una possibile soluzione pacifica, che è stato il suo obiettivo fin dall'inizio, su un campo di battaglia molto difficile. Non credo che Vladimir Putin avrebbe accettato l'incontro se non si fosse sentito sotto pressione... ", ha detto Hegseth. "Potrebbero esserci scambi territoriali in fase negoziale. Ci saranno concessioni. Nessuno sarà contento. Ma se c'è qualcuno che può farlo, quello è il presidente Trump", ha aggiunto.
Leader Ue: "Pronti a garanzie di sicurezza per l'Ucraina"
"L'Ue e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri. L'Ue sottolinea il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Ue". E' quanto dichiarano i leader dell'Ue in uno statement concordato dai 27 ad eccezione dell'Ungheria.
Leader Ue: "La pace non può essere decisa senza l'Ucraina"
"Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini internazionali. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l'Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità". E' quanto dichiarano i leader dell'Ue in una dichiarazione congiunta concordata nella notte dal presidente del Consiglio europeo e da tutti i Paesi membri ad eccezione dell'Ucraina.
Russia-Ucraina, quali regioni potrebbero essere scambiate per l’accordo di pace: la mappa
In vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, convocato per il prossimo 15 agosto in Alaska e dal quale sembra esclusa la partecipazione di Volodymir Zelensky, crescono le indiscrezioni sull'accordo che metterebbe fine a 3 anni e mezzo di conflitto tra Mosca e Kiev. Secondo il capo della Casa Bianca la chiave passerebbe da uno scambio dei territori contesi. Ma quali regioni potrebbero entrare nella trattativa?
Trattato Kensington, cos'è e cosa prevede il patto tra Uk e Germania
Asse tra Starmer e Merz per una inedita intesa senza precedenti nella storia moderna tra quelle che furono due potenze europee rivali. Questo il risultato della prima visita da cancelliere tedesco a Londra, a suggello di un rilancio della cooperazione che spazia dalla difesa alla sicurezza interna, dalla lotta all'immigrazione illegale agli investimenti economici, dalle facilitazioni di viaggio alla tecnologia; ma mira soprattutto a proiettare l'immagine di un asse politico-militare.
