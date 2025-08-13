Guerra Ucraina, vertice Trump-Putin nella base militare di Anchorage

L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 agosto nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di 10 km da Anchorage, riporta la Cnn. Zelensky esclude la cessione del Donbass alla Russia: "Il vertice in Usa è una vittoria di Putin", dice. Contrario il Segretario di Stato Rubio: non rappresenta una vittoria per il Cremlino e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia
L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di 10 km da Anchorage, riporta la Cnn. Intanto, Lavrov e Rubio hanno discusso al telefono la preparazione dell'incontro del 15 agosto: 'Entrambe le parti hanno confermato l'impegno a garantire il successo dell'evento', spiega il Dipartimento di Stato Usa. Per l'Ue ora è 'prematuro' parlare di un eventuale 'cattivo accordo' per l'Ucraina nel quadro del vertice perché si tratta solo di 'speculazioni. Ci prepariamo al vertice, la nostra posizione è chiara e lavoriamo con l'Ucraina perché la sua posizione sia presente' in Alaska, ha detto una portavoce della Commissione ricordando la call di oggi organizzata dal cancelliere Merz, alla quale parteciperanno sia Trump sia Zelensky. Il leader ucraino esclude però la cessione del Donbass alla Russia.
"Il vertice non rappresenta una vittoria per il Cremlino e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia", ha detto il Segretario di Stato americano, Marco Rubio
Per il cardinale Zuppi 'l'Ucraina non è un oggetto ma un soggetto, e sicuramente non si può fare a meno dell'Ucraina nei colloqui di pace'. Ma la Casa Bianca sottolinea che bisogna 'fidarsi dell'istinto di Trump'.
Rubio: incontro Trump-Putin non è vittoria per Cremlino
L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska non rappresenta una vittoria per il Cremlino e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia: lo ha detto il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un'intervista con Sid Rosenberg nel podcast Sid & Friends in the Morning. L'incontro sarà esplorativo, durante il quale Trump cercherà di esprimere la propria valutazione della situazione "guardando quest'uomo negli occhi", ha aggiunto Rubio, osservando che Trump non ha ottenuto il risultato sperato nelle sue telefonate con Putin: ed è per questo che il presidente ha deciso di incontrarlo personalmente.
Orban,: "La Russia ha vinto la guerra in Ucraina"
La Russia ha vinto la guerra in Ucraina, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, in vista dell'incontro di venerdì tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Orban, che ha mantenuto stretti legami con Putin anche dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, lunedì è stato l'unico leader dell'Unione Europea a non appoggiare una dichiarazione congiunta in cui si affermava che l'Ucraina dovrebbe avere la libertà di decidere il proprio futuro. "Stiamo parlando come se si trattasse di una situazione di guerra aperta, ma non è così. Gli ucraini hanno perso la guerra. La Russia ha vinto questa guerra", ha detto Orban in un'intervista al canale YouTube 'Patriot'. "L'unica domanda è quando e in quali circostanze l'Occidente, che sostiene gli ucraini, ammetterà che ciò è successo e quali saranno le conseguenze di tutto questo", ha aggiunto