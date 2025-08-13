Guerra Ucraina, oggi riunioni Volenterosi, anche con Trump e Zelensky

Macron, Merz e Starmer, i leader della cosiddetta “coalizione dei Volenterosi", si incontrano in videoconferenza, in vista del summit di venerdì in Alaska fra Trump e Putin. “Si discuterà con i partner europei, il presidente Zelensky e il presidente Trump sui mezzi per giungere ad una pace giusta e duratura”, dice l’Eliseo ascolta articolo

Sono tre le riunioni in programma oggi in videoconferenza su iniziativa dei leader della cosiddetta “coalizione dei Volenterosi", il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, in vista dell'incontro di venerdì in Alaska sull'Ucraina fra Trump e Putin. Il presidente ucraino Zelensky parteciperà al giro di riunioni da Berlino.

Il programma Come reso noto dalla presidenza francese, si parte alle 14, con la prima riunione in videochiamata di Macron "con i partner europei, fra i quali il cancelliere Merz e il primo ministro Starmer, e con il presidente Zelensky". Seguirà, alle 15, una riunione con i partner europei e con il presidente Trump e il vice Vance. Infine, alle 16, "riunione della Coalizione dei Volenterosi”. "Nel corso di queste riunioni - sottolinea l'Eliseo - il presidente Macron discuterà in diversi formati con i partner europei, il presidente Zelensky, il presidente Trump e i membri della Coalizione dei Volenterosi, sui mezzi per giungere ad una pace giusta e duratura in Ucraina, che dovrà proteggere gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa in materia di sicurezza". Vedi anche Guerra in Ucraina, quanto può durare ancora l’offensiva russa?