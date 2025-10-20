Governi italiani per durata, Meloni è 3° più longevo della storia

"Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana - ha scritto sui social Giorgia Meloni il 20 ottobre 2025 - Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato".

