Governi italiani per durata, Meloni è 3° più longevo della storia repubblicana. CLASSIFICAPolitica
Introduzione
L'esecutivo della prima presidente del Consiglio donna nella storia d'Italia ha raggiunto quota 1.094 giorni dal giuramento, avvenuto il 22 settembre 2022. Dopo aver superato per longevità il governo di Matteo Renzi ad agosto, ora ha sorpassato anche quello di Craxi. Ecco tutti i numeri
Quello che devi sapere
Le durate dei governi più longevi
Meglio del Governo Meloni I, al momento, hanno fatto il Berlusconi II e il Berlusconi IV. L'esecutivo di Craxi - ora superato - I rimase in carica dal 4 agosto 1983 al primo agosto 1986: 1.093 giorni. Il Berlusconi IV, dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, è ben piantato al secondo posto con 1.287 giorni. Primo indiscusso il secondo esecutivo guidato dal Cavaliere con 1.412 giorni di operatività, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005.
Per approfondire: Mille giorni di governo Meloni, il sondaggio: chi ha lavorato meglio secondo gli italiani
La top 10
Al quinto posto c'è il governo di Matteo Renzi, in carica per 1.024 giorni dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Seguono:
- Prodi I: 886 giorni (18 maggio 1996 - 21 ottobre 1998)
- Moro III: 832 giorni (24 febbraio 1966 - 25 giugno 1968)
- Prodi II: 722 giorni (17 maggio 2006 - 8 maggio 2008)
- De Gasperi VII: 721 giorni (26 luglio 1951 - 16 luglio 1953)
- Segni I: 684 giorni (6 luglio 1955 - 20 maggio 1957)
Quanto dista il primo posto di Berlusconi
Ma Giorgia Meloni può aspirare a rimanere alla guida del governo per 5 anni di seguito, un traguardo che non è riuscito a nessun leader politico repubblicano, raggiungendo un obiettivo che la porterebbe dritta sul podio principale degli esecutivi più longevi. Un risultato realisticamente raggiungibile tenendo conto che potrebbe affiancare il secondo esecutivo di Silvio Berlusconi, al momento il più longevo di tutti, il 4 settembre del 2026, quando mancherà un anno abbondante alla scadenza naturale della legislatura.
Su Insider: La fortuna di essere a destra, oggi
I primi 4 governi più longevi sono di centrodestra
Il governo guidato da un presidente del centrosinistra che è durato di più è ora è al quinto posto: si tratta del governo Renzi (22 febbraio 2014-12 dicembre 2016) con 1.024 giorni.
I presidenti del Consiglio più duraturi
Giorgia Meloni è inoltre nona nella lista dei presidenti del Consiglio per durata dell'incarico dietro a Berlusconi con 3.339 giorni, Andreotti (2.219), De Gasperi (2.458), Moro (2.279), Fanfani (1.659), Prodi (1.608), Craxi (1.353) e Rumor (1.104).
La corsa di Giorgia Meloni
Meloni comunque è in corsia di sorpasso già da tempo: nel 2025, più di un mese prima di superare Matteo Renzi, aveva superato l'esecutivo di Giuseppe Conte che aveva totalizzato 988 giorni sommando l'esecutivo gialloverde con la Lega con quello giallorosso con il Pd.
I governi che sono durati di meno
E all’estremo opposto, chi c’è? Nel corso della Prima Repubblica non sono mancati i casi di governi durati per pochi giorni o poche settimane, non avendo ricevuto l'approvazione del Parlamento. Questi casi di fugaci mandati includono, tra gli altri, il primo governo di Amintore Fanfani del 1954, che si dissolse dopo soli 22 giorni, e l'ottavo governo di Alcide De Gasperi, rimasto in carica dal 16 luglio al 17 agosto 1953 (sebbene già dimissionario dal precedente 28 luglio), per un totale di appena 32 giorni, ovvero 1 mese e 1 giorno. Ma anche il secondo governo guidato da Giovanni Spadolini, il quale, nel 1982, rimase in carica per poco più di tre mesi.
Parola d’ordine: stabilità
Il mantra dell'attuale leadership governativa è proprio la stabilità degli esecutivi, una necessità - ha ricordato in più di una occasione Giorgia Meloni - che consente di dare continuità all'azione dell'Italia a livello interno e internazionale e di poter definire le necessarie riforme di cui il Paese ha bisogno.
Meloni: "Siamo il terzo governo più longevo, avanti con serietà"
"Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana - ha scritto sui social Giorgia Meloni il 20 ottobre 2025 - Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato".
Per approfondire: Tutti i presidenti della Repubblica: l'elenco completo