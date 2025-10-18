Esplora tutte le offerte Sky
Politica

La fortuna di essere a destra, oggi

Massimo Leoni

Giorgia Meloni - Ansa

Dalle paure di isolamento internazionale alla credibilità riconosciuta fuori dai confini: la parabola di Giorgia Meloni sorprende amici e avversari. Bruxelles la ascolta, Washington la sostiene, e persino i mercati si fidano del suo governo. Una stagione favorevole che la sinistra, mentre si interroga sul senso del “campo largo” e sulla propria irrilevanza, non riesce a rovesciare. Nel Paese, intanto, pesano ancora precarietà, bassi salari e sanità in affanno

