La fortuna di essere a destra, oggi

Dalle paure di isolamento internazionale alla credibilità riconosciuta fuori dai confini: la parabola di Giorgia Meloni sorprende amici e avversari. Bruxelles la ascolta, Washington la sostiene, e persino i mercati si fidano del suo governo. Una stagione favorevole che la sinistra, mentre si interroga sul senso del “campo largo” e sulla propria irrilevanza, non riesce a rovesciare. Nel Paese, intanto, pesano ancora precarietà, bassi salari e sanità in affanno