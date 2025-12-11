Decreto Milleproroghe, dalle multe alle intercettazioni: cosa prevede

Slitta di un anno l'applicazione delle disposizioni contenute nei testi unici. L'articolo 102 del Testo unico sulle sanzioni tributarie amministrative e penali e l'articolo 100 del Testo unico dei tributi erariali minori fissavano al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove regole. Con la modifica, il termine è ora spostato all' 1°gennaio 2027. La proroga, decisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concede più tempo agli uffici e ai contribuenti per adeguarsi alle novità in materia di sanzioni fiscali e tributi minori. E slitta al 1° gennaio 2027 anche l'entrata in vigore di tre testi unici fiscali: le nuove norme sulla giustizia tributaria, sui versamenti e riscossione, e sull'imposta di registro e tributi indiretti.