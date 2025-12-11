Decreto Milleproroghe, dalle multe alle intercettazioni: cosa prevede

Introduzione
Dai Lep alle intercettazioni, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche bungalow e nomina dei commissari: sono in tutto 16 gli articoli contenuti nella bozza del Dl Milleproroghe atteso oggi in Consiglio dei ministri. Come ogni anno il decreto Omnibus posticipa una miscellanea di norme in scadenza: ecco quali sono le principali che dovrebbero essere presenti nel testo.
Quello che devi sapere
Bonus giovani
Viene prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani, l'incentivo per le assunzioni stabili di under 35 che non sono mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato. Il bonus consiste nell'esonero totale per i datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro al mese.
Per approfondire: Bonus giovani imprenditori under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda
Bonus donne e Zes
Il bonus assunzioni per le donne viene prorogato di altri dodici mesi e prevede l’azzeramento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per un massimo di 24 mesi, in caso di contratti a tempo indeterminato rivolti a lavoratrici svantaggiate. L’agevolazione riguarda donne senza un’occupazione retribuita da almeno 24 mesi, ovunque domiciliate; oppure disoccupate da almeno sei mesi residenti nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno; o, ancora, impiegate in settori con forte divario di genere. L’esonero copre il 100% dei contributi, esclusi premi e versamenti Inail, fino a 650 euro al mese per dipendente. Il decreto rinnova anche il bonus per l’occupazione nella ZES meridionale e gli incentivi all’autoimpresa nei settori tecnologici e della transizione ecologica.
Per approfondire: Le Zone Economiche Speciali al Sud funzionano: e se venissero estese?
Pmi
È prorogata di un anno l'operatività del fondo di garanzia delle Pmi. Le modalità operative del fondo per le piccole e medie imprese sono prorogate dal 31 dicembre 2025 "al 31 dicembre 2026".
Scuola
Previste anche per il prossimo anno scolastico le assunzioni di docenti di religione cattolica che abbiano partecipato al concorso ordinario del 2024. Verrebbero così estese anche all'anno scolastico 2026/27 le assunzioni "effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario" del 2024 e "con la procedura straordinaria", tenendo conto di quelle già autorizzate nel limite dei posti vacanti e disponibili. Viene inoltre prorogata di un anno, al 2026, la sospensione dell'obbligo per le regioni di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli Its Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziate.
Sanzioni fiscali
Slitta di un anno l'applicazione delle disposizioni contenute nei testi unici. L'articolo 102 del Testo unico sulle sanzioni tributarie amministrative e penali e l'articolo 100 del Testo unico dei tributi erariali minori fissavano al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove regole. Con la modifica, il termine è ora spostato all' 1°gennaio 2027. La proroga, decisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concede più tempo agli uffici e ai contribuenti per adeguarsi alle novità in materia di sanzioni fiscali e tributi minori. E slitta al 1° gennaio 2027 anche l'entrata in vigore di tre testi unici fiscali: le nuove norme sulla giustizia tributaria, sui versamenti e riscossione, e sull'imposta di registro e tributi indiretti.
Codice della strada
La sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della Strada viene prorogato di un anno al 1° dicembre 2026.
Mercato immobiliare
Viene concesso un altro anno per l'iscrizione al catasto delle cosiddette "case mobili" all'interno di strutture ricettive all'aperto. Secondo il testo verrebbe spostato dal 15 dicembre 2025 al "15 dicembre 2026" il termine per presentare gli atti per l'aggiornamento della mappa catastale e per l'aggiornamento del Catasto per gli intestatari catastali di "allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto".
Leggi anche: Mappe catastali gratis online, nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate: come funziona
Intercettazioni
Slitta di un anno la previsione di impiegare "apposite infrastrutture digitali interdistrettuali" per le intercettazioni da parte degli uffici del pubblico ministero. La legge indicava che dovessero essere usate per le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 dicembre 2025. Ora sarà per quelli successivi al 31 dicembre 2026. Nel testo questa misura risulta evidenziata in giallo, potrebbe quindi essere oggetto di ulteriori valutazioni. Le "infrastrutture digitali interdistrettuali", secondo quanto previsto dal testo originario della legge, hanno l'obiettivo di "assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero".
Scudo penale medici
Nel testo presente anche la proroga di un anno dello scudo penale dei medici, che slitterebbe di un anno (al 31 dicembre 2026) la protezione che prevede che siano puniti solo i casi di colpa grave per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso in "situazioni di grave carenza di personale sanitario" nell'esercizio di una professione sanitaria.
Lep
Viene prorogata di un anno la scadenza relativa all'attività istruttoria per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep): dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Nomina commissari
Nella bozza anche alcune proroghe legate a incarichi pro tempore di commissari. Estesa fino al 31 dicembre 2028 la durata degli incarico del commissario straordinario e del subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Slitta inoltre al 31 dicembre 2027 la data entro la quale è prevista la cessazione dell'incarico di un subcommissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, con remunerazione per ciascuno degli anni 2026 e 2027, pari ad 80 mila euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, da finanziare con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Prorogato per tutto il 2028 anche l'incarico del commissario per l’area Bagnoli-Coroglio.
Sicurezza e immigrazione
Per la sicurezza e l'immigrazione, il decreto interviene sul punto di crisi di Lampedusa, dove i rapporti di lavoro a termine del personale Cri "possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026", in deroga alla disciplina ordinaria. In ambito agricolo viene prorogata fino a fine 2026 la sperimentazione delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) e, "al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici", le autorizzazioni non saranno soggette "all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali".
Cultura
Infine, nel settore culturale viene concesso più tempo per la messa a norma antincendio di musei, archivi e biblioteche: gli istituti non ancora in regola dovranno completare l'adeguamento "entro e non oltre il 31 dicembre 2026".
Polizze catastrofi
Posticipato poi di un anno (31 dicembre 2026) anche il termine per la stipula di polizze contro rischi catastrofali delle imprese della pesca e dell'acquacoltura e per le piccole e microimprese turistico ricettive.
Bungalow e camping
Prorogato di un anno, fino al 15 dicembre 2026, il termine per presentare gli aggiornamenti catastali di camping e bungalow in linea con la norma che dal primo gennaio 2025 esclude dalla stima catastale diretta gli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, campeggi e villaggi turistici. Avanti per tutto il 2026 anche le norme per le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.
Su Insider: Codice della strada, è l'ora di un bel ripasso