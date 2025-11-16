Codice della strada, è l'ora di un bel ripasso
Oltre 2 italiani su 3 sentono il bisogno di rileggersi le norme. Un terzo degli automobilisti ammette di bere alcol prima di mettersi alla guida. E più di un giovane su 3 non conosce i limiti al volante stabiliti per la sua età. I numeri impietosi dell'indagine condotta da Locauto Group e YouGov sono lo specchio di un Paese con il peggior tasso di mortalità stradale tra le grandi nazioni europee. Un Paese che non sa guidare
