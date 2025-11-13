Mappe catastali gratis online, nuovo servizio da Agenzia delle Entrate

Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000. I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato JPG, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato Txt). L'estratto dell'Originale di Impianto è rilasciato nel formato Pdf.