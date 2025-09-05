Scudo penale per medici, punibilità solo per colpa grave: cosa sapere

Introduzione

Con la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri, lo scudo penale per i medici, già previsto durante il periodo della pandemia di Covid e poi prorogato, si struttura in maniera ancora più definita. Succede grazie ad una modifica del Codice penale, per la quale il sanitario che commette reati di lesioni o omicidio colposo nell'esercizio della propria attività può essere punibile solo per "colpa grave", a condizione che abbia seguito linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali, considerando anche il contesto operativo e la "scarsità delle risorse umane e materiali disponibili".