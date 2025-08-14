Ucraina, Trump: "Putin fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze"

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Trump: "Putin fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze". LIVE

live Mondo

Videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. Il presidente Usa ha rassicurato l'Europa sul fatto che non ci sarà un'intesa senza il via libera dell'Ucraina. Soddisfatta Meloni per "l'unità di intenti e la capacità di dialogo che l'Occidente sta dimostrando". Ma è gelo da Mosca: "Richieste invariate". Zelensky: 'La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare"

Videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. "Se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina - ha avvertito il presidente Usa - affronterà gravi conseguenze". Il tycoon ha rassicurato l'Europa sul fatto che non ci sarà un'intesa senza il via libera dell'Ucraina. Atteso per le 19:00 di oggi un annuncio del presidente Usa. 'Trump ha condiviso con noi il cessate il fuoco, che nessuno oltre all'Ucraina può negoziare ciò che riguarda l'Ucraina, e la disponibilità degli Stati Uniti di condividere con l'Europa gli sforzi per rafforzare le condizioni di sicurezza', ha riferito il presidente del Consiglio europeo Costa. 'Il colloquio con Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese", ha detto Macron. E anche Merz ha precisato che 'non ci sarà alcun riconoscimento dell'occupazione russa'. Soddisfatta Meloni per 'l'unità di intenti e la capacità di dialogo che l'Occidente sta dimostrando. Ora vediamo l'atteggiamento della Russia'. Ma è gelo da Mosca: 'Le nostre richieste restano invariate'. Parla da Berlino Zelensky: 'La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Ue e nella Nato'.

Zelensky vedrà oggi Starmer a Downing Street

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy incontrerà oggi il primo ministro britannico Keir Starmer a Downing Street prima del vertice Trump-Putin di domani

Gaza, Papa: risolvere crisi umanitaria. In Italia arrivano 31 bambini

live Mondo

Papa Leone: "Non si può continuare così". Intanto il capo di Stato maggiore israeliano ha...

Ucraina, Trump: "Putin fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze"

live Mondo

Videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska....

Alaska, cosa sapere sulla base che ospiterà il vertice Usa-Russia

Mondo

Secondo la Cnn e altri media americani, l'atteso faccia a faccia di Ferragosto tra i leader...

la base di elmendorf-richardson

Trump: "Conseguenze gravi se Putin non ferma guerra dopo summit"

Mondo

Se la Russia non "fermerà la guerra", subirà "gravi conseguenze". L'avvertimento è del presidente...

Il Papa: "Risolvere subito la crisi umanitaria a Gaza"

Mondo

"Bisogna risolvere la crisi umanitaria e non si può continuare così, conosciamo la violenza del...

