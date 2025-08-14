Ucraina, Trump: "Putin fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze"

Videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. "Se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina - ha avvertito il presidente Usa - affronterà gravi conseguenze". Il tycoon ha rassicurato l'Europa sul fatto che non ci sarà un'intesa senza il via libera dell'Ucraina. Atteso per le 19:00 di oggi un annuncio del presidente Usa. 'Trump ha condiviso con noi il cessate il fuoco, che nessuno oltre all'Ucraina può negoziare ciò che riguarda l'Ucraina, e la disponibilità degli Stati Uniti di condividere con l'Europa gli sforzi per rafforzare le condizioni di sicurezza', ha riferito il presidente del Consiglio europeo Costa. 'Il colloquio con Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese", ha detto Macron. E anche Merz ha precisato che 'non ci sarà alcun riconoscimento dell'occupazione russa'. Soddisfatta Meloni per 'l'unità di intenti e la capacità di dialogo che l'Occidente sta dimostrando. Ora vediamo l'atteggiamento della Russia'. Ma è gelo da Mosca: 'Le nostre richieste restano invariate'. Parla da Berlino Zelensky: 'La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Ue e nella Nato'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: