F-35 italiani intercettano jet russi in Estonia: è la prima volta

Il decollo è avvenuto nell'ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato: obiettivo identificare un Antonov An-12 con transponder spento e privo di piano di volo in rotta verso l’enclave russa di Kaliningrad

Per la prima volta due F-35 italiani sono decollati in Estonia in risposta a velivoli russi, nell'ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato. Lo ha fatto sapere il Comando aereo della stessa Nato. "La task force air italiana, distaccamento del 32esimo stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, sette giorni su sette", recita la nota, "a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato". I due jet italiani sono decollati in modalità Qra (quick reaction alert) per identificare un Antonov An-12 con transponder spento e privo di piano di volo, in rotta verso l’enclave russa di Kaliningrad sopra acque internazionali del Mar Baltico.