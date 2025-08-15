Vertice Trump-Putin in Alaska, le delegazioni di Usa e Russia

L'Ucraina sarà un tema centrale dell'incontro: nella giornata di ieri Trump ha ribadito come sia necessario un nuovo incontro, allargato anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per raggiungere un accordo di pace, ed è tornato a parlare della possibilità di uno scambio di territori. L'incontro, però, sarà l’occasione per i due presidenti per parlare anche di altro. Vladimir Putin spera che quest’incontro sia un vero e proprio reset: tra i primi argomenti c’è sicuramente il nucleare e la speranza di Mosca è che i prossimi contatti tra Usa e Russia, dopo il vertice di domani, potranno essere dedicati a nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, per garantire "la pace in tutto il mondo". Tale obiettivo, ha insistito Putin, potrà essere raggiunto "se raggiungiamo accordi nella sfera degli armamenti offensivi strategici nei prossimi stadi" dei negoziati, come ha riferito l'agenzia Tass. Il New Start, l'ultimo trattato ancora in vigore sul controllo degli armamenti tra Mosca e Washington, scadrà il prossimo febbraio. Oltre al nucleare, si potrebbe parlare anche di potenziali intese con gli Stati Uniti sulle infrastrutture e l'energia nell'Artico. Trump stesso non ha escluso un ritorno alla normalità degli scambi commerciali con la Russia: "Ha un territorio di grande valore se Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra", ha dichiarato il tycoon