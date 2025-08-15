Modello Corea o Cisgiordania? Possibili scenari per la pace in Ucraina

L'armistizio di Panmunjeom ha dato vita ad una linea di demarcazione militare e una zona demilitarizzata larga circa 4 chilometri e lunga circa 250, a copertura dell'intera penisola. Da allora la striscia di territorio che separa Seul e Pyongang è una delle zone più presidiate del mondo e ha visto alternarsi momenti di tensione e di dialogo, come lo storico incontro dell'aprile 2018 tra Moon Jae-in e Kim Jong-Un.