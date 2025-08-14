Alaska, cosa sapere sulla base che ospiterà il vertice Usa-Russia

Introduzione
Secondo la Cnn e altri media americani, l'atteso faccia a faccia di Ferragosto tra i leader di Stati Uniti e Russia si terrà nella base militare a 10 chilometri da Anchorage, la principale città dell'Alaska. Come ricorda la Library of Congress, la Joint Base Elmendorf-Richardson riveste un ruolo cruciale sin dai tempi della Guerra Fredda
Quello che devi sapere
Nel 2010 la fusione tra due basi
In attesa di una conferma ufficiale di Casa Bianca e Cremlino, l'emittente di Atlanta ricorda che la base è l'unica in Alaska ad avere i requisiti di sicurezza necessari per ospitare il leader russo, al suo primo viaggio negli Usa dopo 10 anni. Risultato della fusione, nel 2010, tra la Air Force's Elmendorf base e la US Army's Fort Richardson, l'impianto ospita attualmente, secondo una stima del Military OneSource, 32mila unità tra militari e civili, un decimo della popolazione totale di Anchorage.
Durante la Guerra Fredda
Durante la Guerra Fredda, la base di Elmendorf ha ricoperto un ruolo strategico cruciale nella difesa del Nord America. Grazie alla vicinanza geografica con la Siberia, costituiva una delle prime linee di avvistamento e di reazione sulle manovre militari dell'Unione Sovietica. Dall'Alaska, le unità del North American Aerospace Defense Command (Norad) e una flotta di caccia intercettori erano posizionate in modo da rispondere ad eventuali raid aerei. Elmendorf ha svolto anche la funzione di centro di spionaggio sull'attività militare sovietica nell'Artico e nel Pacifico.
La funzione della base
La base, dove sono di stanza 6mila militari, oggi ospita il quartier generale dell'United States Alaskan Command. Tra le unità assegnate figura l'F22 Raptor, un caccia che secondo l'Air Force "non può essere paragonato a nessun caccia conosciuto o in progettazione".
Centro di intelligence
Nella base ha sede inoltre l’Alaska Mission Operations Center, struttura dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (Nsa) che fornisce supporto di intelligence allo Stato Maggiore statunitense. Elmendorf-Richardson è ancora un avamposto per la sorveglianza aerea e di difesa missilistica sulle attività militari russe.
Gli standard di sicurezza
Rispetto ad altre sedi, la base offre ampi spazi per la stampa e le delegazioni che accompagneranno i due interlocutori, come il corteo che scorterà le auto presidenziali. Nonostante l'accesso remoto, la spazio è dotato di infrastrutture avanzate, a partire dalle piste di atterraggio per l’Air Force One.
L'incontro Nixon-Hiroito del 1971
Non è la prima volta che l'impianto fa da sfondo a incontri diplomatici di alto livello. Nel settembre 1971, l'allora presidente americano Richard Nixon accolse sulla pista d'atterraggio dell'Elmendorf Air Force Base l'imperatore del Giappone Hiroito, alla prima visita ufficiale di un sovrano del trono del crisantemo negli Usa.
Il ruolo logistico
Nel corso degli anni, diversi presidenti americani hanno fatto tappa nella base strategica in Alaska durante i viaggi internazionali, da Barack Obama nel 2015 a Joe Biden nel 2023 quando partecipò alla commemorazione per l'11 settembre di ritorno da un viaggio in Asia. Lo stesso Trump torna nello Stato artico, tradizionalmente repubblicano, dopo diverse visite effettuate durante il primo mandato alla Casa Bianca.
Vicinanza geografica
Se in passato l'Alaska costitutiva per la Russia una "minacciosa" frontiera, oggi la vicinanza geografica è risultata determinante per la scelta della sede, scalzando le ipotesi di Roma, Emirati Arabi Uniti e Ungheria. "Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti tra loro. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione sorvoli semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska", aveva dichiarato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, motivando la scelta dello Stato artico che affaccia sullo stretto di Bering, a soli 100 chilometri dalle coste russe.
Alaska venduta dalla Russia agli Usa
L'esplorazione europea dell'Alaska, ampia oltre 1 milione di chilometri quadrati nel cuore del circolare polare artico, risale all'inizio del XVIII secolo per opera di esploratori russi. Per quasi un secolo l’impero zarista ha dominato sul territorio fino a quando nel 1867 fu acquistato dagli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari, pari a circa 130 milioni di dollari ai prezzi del 2023.
Posizione remota
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti descrive la zona che ospiterà il vertice come caratterizzata da "montagne pittoresche e maestose, innevate, laghi, fiumi, ghiacciai e una ricca fauna selvatica". Data la sua posizione remota, consiglia inoltre ai visitatori che intendono raggiungere la base in auto di portare con sé kit di emergenza, cibo, coperte e carburante extra. Elmendorf-Richardson assume tutte le caratteristiche per un incontro "a porte chiuse" che potrebbe decidere le sorti del conflitto in Ucraina e affrontare questioni di primo piano, dall'utilizzo di risorse energetiche strategiche alle reciproche rivendicazioni nell'Artico.
