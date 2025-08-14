Alaska, cosa sapere sulla base che ospiterà il vertice Usa-Russia

Se in passato l'Alaska costitutiva per la Russia una "minacciosa" frontiera, oggi la vicinanza geografica è risultata determinante per la scelta della sede, scalzando le ipotesi di Roma, Emirati Arabi Uniti e Ungheria. "Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti tra loro. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione sorvoli semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska", aveva dichiarato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, motivando la scelta dello Stato artico che affaccia sullo stretto di Bering, a soli 100 chilometri dalle coste russe.