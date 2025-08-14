Ucraina, Petro Poroshenko a Sky TG24: "Trump vuole pace, Putin caos"

"Trump cerca la pace, Putin vuole il caos". Questa in sintesi la posizione dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, che è stato ospite a SkyTg24, a poche ore dal vertice in Alaska tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. Poroshenko ha sottolineato i diversi obiettivi dei due leader in vista dell'incontro e ha poi aggiunto: "Serve assolutamente un cessate il fuoco incondizionato, e il secondo requisito è che non si possano fare negoziati senza l'Ucraina". Vi proponiamo l'intervista integrale.