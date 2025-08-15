Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
17 foto

L’incontro in Alaska tra Trump e Putin per discutere della guerra russa in Ucraina domina le prime pagine dei giornali. Spazio anche agli sviluppi riguardo all’inchiesta sull’urbanistica milanese e alla vicenda della donna investita da 4 ragazzini su un’auto rubata. Sui quotidiani sportivi, i colpi di calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

L’incontro in Alaska tra Trump e Putin per discutere della guerra russa in Ucraina domina le...

17 foto

L'ultimo saluto a Cecilia De Astis, la donna investita a Milano. FOTO

Cronaca

Alle esequie erano presenti circa 200 persone. La bara è arrivata nella chiesa sormontata da...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo oggi la videoconferenza di ieri...

16 foto

Crollo Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia a Genova. FOTO

Cronaca

Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, nel capoluogo ligure, cede causando la...

51 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei...

13 foto

    Palio Siena dell'Assunta, le contrade partecipanti: fantini e cavalli

    Cronaca

    Torna l'attesissima corsa nella sua edizione agostana. L’appuntamento da segnare è per domani, 16...

    Meteo, dopo Ferragosto arriva la svolta: ecco quando cambierà il tempo

    Cronaca

    L’Italia si prepara a un periodo caratterizzato da condizioni meteo variabili e contrasti...

    Autovelox a rischio spegnimento da ottobre, cosa sappiamo

    Cronaca

    Gli autovelox potrebbero essere a rischio spegnimento in tutta Italia da ottobre se il ministero...