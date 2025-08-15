Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
L’incontro in Alaska tra Trump e Putin per discutere della guerra russa in Ucraina domina le prime pagine dei giornali. Spazio anche agli sviluppi riguardo all’inchiesta sull’urbanistica milanese e alla vicenda della donna investita da 4 ragazzini su un’auto rubata. Sui quotidiani sportivi, i colpi di calciomercato
- “Trump-Putin, l’ora della verità”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Faccia a faccia in Alaska alle 21.30 italiane. Zelensky: chance per la pace, il leader russo faccia sul serio”. Nella foto centrale: “Il nuoto, i trionfi, gli affetti: Paltrinieri si racconta”. Di lato: “Auto pirata, i 4 minorenni tentano la fuga: tre in comunità”
- Titolo d’apertura sull’incontro in Alaska: “Trump-Putin, l’ora della verità”. Sotto, l’inchiesta sull’urbanistica: “Milano, altri tre scarcerati. ‘Ma restano gravi indizi’”. Nella foto: “Duplantis, l’uomo volante. ‘Ogni salto mi dà felicità’”
- “Trump: Putin vuole l’accordo”, è il titolo d’apertura sul vertice in Alaska. Nella foto centrale, l’alpinista Confortola: “Meglio se morivo sul K2”