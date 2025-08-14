Oggi funerali di Cecilia De Astis, donna investita da minori a Milano

Milano, oggi funerali Cecilia De Astis. Minori che l’hanno investita: “Scappati per paura”Cronaca
La 71enne è stata travolta e uccisa lunedì scorso, mentre camminava in via Saponaro, alla periferia Sud della città, da un'auto rubata con a bordo quattro ragazzini rom che hanno perso il controllo del veicolo. “Abbiamo avuto paura e siamo scappati”, ha raccontato uno dei minori per spiegare perché dopo l'impatto sono fuggiti. Oggi alle 14.45, nella chiesa di San Barnaba, l’ultimo saluto alla donna
Si tengono oggi alle 14.45, nella chiesa di San Barnaba a Milano, i funerali di Cecilia De Astis: la donna di 71 anni è stata travolta e uccisa lunedì scorso, mentre camminava in via Saponaro, alla periferia Sud della città, da un'auto rubata con a bordo quattro ragazzini rom che hanno perso il controllo del veicolo. “Abbiamo avuto paura e siamo scappati”, ha raccontato uno dei minori per spiegare perché dopo l'impatto sono fuggiti in direzioni diverse senza soccorrere la donna. Nati in Italia da famiglie Rom, i ragazzi hanno un'età tra gli 11 e i 13 anni e tra loro c’è anche una ragazzina. Davanti agli agenti hanno ammesso di aver rubato tutto il possibile dalla macchina di un turista francese e poi, quando tra le cose rubate hanno trovato le chiavi, hanno deciso di tornare a prenderla e cominciare la corsa che ha ucciso Cecilia De Astis. Poi sono fuggiti, prima di essere rintracciati. Nei confronti dei quattro giovani, che avendo meno di 14 anni non sono imputabili, non sono ancora stati presi provvedimenti. Dovrà decidere la Procura dei minori: una delle ipotesi è il collocamento in comunità, nel caso in cui fossero ritenuti socialmente pericolosi.
I funerali di Cecilia De Astis
I funerali di Cecilia De Astis sono previsti oggi alle 14:45 nella chiesa di San Barnaba, a Milano. A rappresentare l'amministrazione comunale ci sarà l'assessora Gaia Romani. Il sindaco Giuseppe Sala, nello scorse ore, ha sentito i figli della donna - Gaetano e Filippo Di Terlizzi - con l'intenzione di incontrarli prossimamente.
