Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Funerali Cecilia De Astis, investita a Milano. Il parroco: “Nemico è il male, non bimbi”

Cronaca fotogallery
10 foto

Alle esequie erano presenti circa 200 persone. La bara è arrivata nella chiesa sormontata da una composizione di fiori bianchi e magenta, e gerbere gialle. Il figlio Filippo è arrivato ai funerali portando un'orchidea. Presente anche l'altro figlio Gaetano, le sorelle e i suoi familiari che l'hanno ricordata all'inizio della messa

Cronaca: Ultime Gallery

L'ultimo saluto a Cecilia De Astis, la donna investita a Milano. FOTO

Cronaca

Alle esequie erano presenti circa 200 persone. La bara è arrivata nella chiesa sormontata da...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo oggi la videoconferenza di ieri...

16 foto

Crollo Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia a Genova. FOTO

Cronaca

Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, nel capoluogo ligure, cede causando la...

51 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei...

13 foto

Caldo, ecco quali sono i bollini rossi per oggi e mercoledì 13 agosto

Cronaca

In Italia sale ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona...

7 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Inchiesta urbanistica, , revocato l'arresto per ex assessore Tancredi

    Cronaca

    Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e disposto un'interdittiva...

    Giancarlo Tancredi arriva all udienza al Tribunale del Riesame per l inchiesta sull urbanistica , Milano 14 Agosto 2025 ANSA/MATTEO CORNER

    Ferragosto, Italia spaccata tra caldo e temporali. Le previsioni meteo

    Cronaca

    La giornata di Ferragosto sarà in gran parte soleggiata e farà meno caldo al Meridione rispetto...

    Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

    Cronaca

    "Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate,...

    Cerimonia anniversario crollo Ponte Morandi