Campi rom, come funzionano in Italia: costi, servizi e regole

Introduzione
Il tragico incidente costato la vita a Cecilia De Astis, la donna uccisa dall'auto a bordo della quale viaggiavano quattro minorenni di origine rom, ha riacceso lo scontro politico sui campi nomadi e la loro gestione. Una realtà complessa, che intreccia gestione amministrativa, questioni sociali e aspetti di ordine pubblico. Esistono sostanzialmente due modelli principali: i campi autorizzati, predisposti e regolati dai Comuni, e gli insediamenti abusivi, sorti senza permessi su terreni pubblici o privati. Nei primi, l'accesso avviene secondo procedure ufficiali e prevede servizi essenziali: nei secondi, invece, mancano infrastrutture regolari e l'assenza di riconoscimento istituzionale comporta sgomberi frequenti
Quello che devi sapere
Campi autorizzati o insediamenti abusivi
I campi autorizzati sono aree formalmente allestite dalle amministrazioni locali, regolate da delibere comunali che stabiliscono criteri di ammissione, durata della permanenza e obblighi per i residenti, così come il rispetto delle norme igieniche e la frequenza scolastica per i minori. Gli accessi sono controllati e, in alcuni casi, le aree sono recintate con punti di ingresso sorvegliati. Gli insediamenti abusivi, invece, si sviluppano in assenza di permessi su terreni non destinati a uso abitativo. Non sono sottoposti a controlli sistematici e, in mancanza di infrastrutture, presentano spesso condizioni di precarietà estrema. Le autorità intervengono con sgomberi, soprattutto in presenza di rischi per la sicurezza o la salute pubblica.
I servizi garantiti all'interno dei campi autorizzati
All'interno dei campi autorizzati, le amministrazioni comunali garantiscono i servizi minimi per assicurare condizioni di vita dignitose. Tra questi l'accesso all'acqua potabile, fornita tramite rubinetti centralizzati o impianti individuali, l'elettricità, erogata con contatori personali o sistemi centralizzati, la raccolta dei rifiuti e interventi di manutenzione ordinaria delle aree comuni. In alcune città è prevista anche la connessione alla rete fognaria, mentre in altre si utilizzano bagni chimici o servizi igienici collettivi. La sicurezza è affidata a pattugliamenti periodici o a vigilanza privata. Inoltre, mediatori culturali e assistenti sociali operano per favorire l'accesso alla scuola e ai servizi sanitari, riducendo le barriere linguistiche e culturali.
A chi spetta il pagamento delle utenze
La gestione dei costi delle utenze è normata dai regolamenti comunali. Alcuni Comuni stipulano contratti individuali con i residenti, che pagano in base al consumo reale rilevato dai contatori, altri applicano una tariffa forfettaria mensile che copre acqua, luce e, talvolta, gas. Esistono anche modelli misti, in cui una parte del costo è a carico del Comune come sostegno abitativo, mentre la restante quota è corrisposta dalle famiglie. Nei campi abusivi, invece, gli allacciamenti sono spesso irregolari e realizzati in modo pericoloso. In questi casi, oltre alla questione della sicurezza, si configura spesso il reato di furto di energia.
Gerarchie interne e referenti con le autorità
All'interno dei campi esistono regole formali, stabilite dal Comune, e norme sociali proprie della comunità. Spesso è presente un referente, talvolta indicato come "capo campo", che mantiene i rapporti con le autorità e media tra i residenti. La gerarchia interna si basa su legami familiari, età e autorevolezza riconosciuta.
La giornata tipo include attività domestiche, lavoro (formale o informale) e momenti di socializzazione. Alcuni residenti svolgono mestieri tradizionali, come la raccolta e il riciclo di materiali, mentre altri sono impiegati in lavori saltuari. Nei campi abusivi, l'assenza di gestione ufficiale lascia più spazio a regole non scritte e a sistemi di leadership interni, spesso informali ma riconosciuti dalla comunità.
Quali sono i costi per i Comuni
Secondo l'Associazione 21 luglio, il mantenimento di un campo autorizzato può costare ai Comuni centinaia di migliaia di euro l'anno, considerando spese per servizi, manutenzione e interventi sociali. Amnesty International e altre Ong hanno più volte evidenziato come il modello dei campi, pur garantendo condizioni migliori rispetto agli insediamenti abusivi, possa ostacolare percorsi di integrazione a lungo termine, mantenendo di fatto una separazione fisica e sociale. Per questo motivo, diverse amministrazioni stanno progressivamente chiudendo i campi più grandi, sostituendoli con soluzioni abitative distribuite sul territorio, ritenute più efficaci nel favorire l'inclusione.
La disciplina dei servizi sanitari
L'accesso ai servizi sanitari di base è garantito attraverso la registrazione al Servizio sanitario nazionale, ma non sempre è uniforme. In diversi campi autorizzati vengono organizzate campagne di vaccinazione, screening medici periodici e visite pediatriche, spesso in collaborazione con Asl e associazioni di volontariato. In caso di emergenze igienico-sanitarie, come epidemie o infestazioni, le autorità possono predisporre interventi straordinari di bonifica. Nei campi abusivi, invece, la mancanza di infrastrutture rende più complesso l'accesso a cure regolari e aumenta il rischio di malattie trasmissibili.
L'istruzione dei minori e l'educazione scolastica
Nei campi autorizzati, i regolamenti comunali impongono la frequenza scolastica per i bambini, con controlli periodici da parte dei servizi sociali. Sono attivi progetti di mediazione culturale che coinvolgono famiglie e insegnanti, al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico, ancora superiore alla media nazionale. Alcuni Comuni organizzano trasporti dedicati per accompagnare i minori a scuola e prevedono attività extracurricolari per favorire l'inclusione. Nei campi abusivi, invece, la frequenza scolastica è decisamente più discontinua, a causa della precarietà abitativa e degli sgomberi frequenti.
L'assenza di un quadro normativo nazionale
In Italia non esiste una legge nazionale che regoli in modo uniforme i campi rom. La gestione è demandata alle amministrazioni comunali, che possono decidere se istituirli, mantenerli o chiuderli, definendo in autonomia regole di accesso, servizi e tariffe. Alcune Regioni hanno emanato linee guida, ma la decisione finale resta locale. Per gli insediamenti abusivi, si applicano le norme urbanistiche e sanitarie: in caso di occupazione illegale e rischi per la salute, i Comuni possono disporre sgomberi e bonifiche delle aree. La questione resta, quindi, legata alla volontà politica e alla disponibilità di risorse delle singole amministrazione.