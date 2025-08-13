Campi rom, come funzionano in Italia: costi, servizi e regole

I campi autorizzati sono aree formalmente allestite dalle amministrazioni locali, regolate da delibere comunali che stabiliscono criteri di ammissione, durata della permanenza e obblighi per i residenti, così come il rispetto delle norme igieniche e la frequenza scolastica per i minori. Gli accessi sono controllati e, in alcuni casi, le aree sono recintate con punti di ingresso sorvegliati. Gli insediamenti abusivi, invece, si sviluppano in assenza di permessi su terreni non destinati a uso abitativo. Non sono sottoposti a controlli sistematici e, in mancanza di infrastrutture, presentano spesso condizioni di precarietà estrema. Le autorità intervengono con sgomberi, soprattutto in presenza di rischi per la sicurezza o la salute pubblica.