Donna investita a Milano, presi i 4 minorenni. È polemica politica

Sono stati fermati in un campo nomadi dalla polizia locale di Milano i quattro bambini, tutti con meno di 14 anni e quindi non imputabili, che erano a bordo della vettura rubata che lunedì ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. I quattro sono stati rintracciati grazie alle immagini di video-sorveglianza. Il centrodestra attacca, Salvini: "Campo rom da sgomberare e radere al suolo". Non mancano le accuse al sindaco Sala che ha replicato duramente: "Trovo vergognoso speculare"

Quattro ragazzini entrano in un negozio, comprano delle magliette gialle dei Pokemon. Poco dopo salgono a bordo di un'auto rubata, sfrecciano per le vie di Milano e travolgono a forte velocità una donna di 71 anni che stava camminando in via Saponaro, alla periferia della città, uccidendo Cecilia De Astis. Poi scendono dalla vettura e scappano senza soccorrerla. La ricostruzione di quanto avvenuto lunedì è confermata dalle telecamere di video-sorveglianza. A bordo dell’auto pirata c’era un gruppo di ragazzini. Alla guida della macchina, rubata domenica a un turista francese, si trovava un 13enne: ha perso il controllo del mezzo e dopo aver travolto la 71enne è finito in un’area verde. Gli altri tre sono ancora più giovani: i due amici hanno 12 anni e l'unica ragazzina presente appena 11. Dopo lo schianto sono fuggiti, in direzione diversa.

Identificati i minorenni: cosa può succedere Quando gli agenti della Polizia locale li hanno rintracciati in un'area occupata da nomadi in via Selvanesco, si sono trovati davanti poco più che dei bambini. Hanno provveduto a identificarli e affidato la loro sorte alla Procura dei Minori, dato che non sono imputabili perché non hanno compiuto 14 anni. Sono tutti italiani di etnia rom e ora i magistrati minorili dovranno affrontare con cautela i provvedimenti da chiedere al Tribunale dei minori: dal punto di vista civilistico potrebbero chiedere l'allontanamento dai genitori, ritenuti inadeguati, nel caso più grave; dal punto di vista penale, l'affidamento in comunità, qualora il minore dovesse essere giudicato socialmente pericoloso. I magistrati dovranno comunque valutare caso per caso la loro condotta e responsabilità, anche se certamente la posizione più grave è quella del tredicenne che conduceva l'auto che ha investito la vittima. I ragazzini sono stati rintracciati grazie alle magliette colorate risalendo al negozio in cui le avevano comperate.