Donna travolta e uccisa, Salvini: “Radere al suolo campo il rom”

Il vicepremier leghista ha scritto sui social: "Campo Rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo "genitori" da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete???". La replica del primo cittadino di Milano: "Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo". Calenda a Salvini: "Ok sgombro campi Rom, ma dillo a Piantedosi"

Ha suscitato dure reazioni politiche la notizia che sono stati rintracciati quattro minorenni, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni anni, ritenuti responsabili dell'investimento a Milano di Cecilia De Astis, travolta e uccisa da un'auto risultata poi rubata. I quattro sono stati trovati in un campo nomadi e non avevano con loro documenti. Tra i primi a commentare quanto avvenuto è stato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini: “Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un'auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni Rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo Rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo "genitori" da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete???".

Governatore Fontana: "Morte non può restare impunita" Sul caso è intervenuto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, secondo cui la morte di Cecilia De Astis "è una tragedia che non può rimanere impunita", e ha definito l'accaduto "assurdo" sui social. Il presidente lombardo ha aggiunto: "Non è un 'incidente', è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata". Sala: "Vergognoso speculare" Non è mancata, a stretto giro, la replica del sindaco di Milano: "Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo", ha detto Giuseppe Sala in risposta al vicepremier Matteo Salvini. Per quanto riguarda invece gli "insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell'ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni" ha sottolineato e il Comune "da anni" persegue "una politica di superamento". Sala ha poi ricordato che "il Comune di Milano ha iniziato da anni e persegue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24, 4 autorizzati e 20 irregolari, in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo uno". Il sindaco di Milano ha poi concluso che "ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini".